ТАСС: самолет с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области, передает корреспондент ТАСС. Сегодня стало известно, что Россия обменяла третью группу военнослужащих. Договоренность об обменах пленными с Украиной была установлена на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Военнослужащие прилетели в Подмосковье на борту Ил-76МД. Спустившись по трапу, они поздравили жителей страны с Днем России, передает ТАСС.

Обмены военнопленных, запланированные на стамбульских переговорах, начались 9 июня. На данный момент уже состоялись три этапа. Ранее Минобороны сообщало, что вернувшиеся из плена россияне получают медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии. К какой группе обменянных военнослужащих принадлежат пассажиры Ил-76МД, в информагентстве не уточняют.