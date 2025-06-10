Россия и Украина провели второй этап нового обмена военнопленными

Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле, сообщило Минобороны. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освобожденные российские военнослужащие

Фото: РИА Новости Освобожденные российские военнослужащие

Фото: РИА Новости

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже они будут доставлены в Россию для реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Власти Украины сегодняшний обмен пока не комментировали. Накануне стороны провели обмен пленными в возрасте до 25 лет. На переговорах в Стамбуле стороны также условились обменять тяжелобольных, раненых пленных и тела военнослужащих.