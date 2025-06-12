Губернатор Флориды заявил, что жители могут наезжать на протестующих автомобилем

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что у жителей штата есть право сбивать протестующих автомобилем, если те угрожают их безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

Губернатор уточнил, что речь идет о тех случаях, когда толпа протестующих окружает машину проезжающих граждан. «Если вы, отъезжая, собьете одного из этих людей, это будет их виной, что они посягнули на вас»,— сказал господин Десантис на ток-шоу ведущего Дейва Рубина (цитата по Newsweek).

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, жители США, несогласные с политикой действующего президента, проведут протестную акцию «Нет королей». Митинги уже запланированы во многих городах страны. Как сообщает телеканал CBS, в организационных материалах акции звучит формулировка «общенациональный день неповиновения». А также присутствует заявление, что протесты станут для всех американцев возможностью «вместе противостоять жестокости, коррупции и авторитаризму».

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Они переросли в столкновениями с полицией. Власти Соединенных Штатов направили на подавление протестов солдат Национальной гвардии.

Подробнее об обстановке в Калифорнии — в материале «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».

Степан Мельчаков