Менее чем за год ФК «Пари НН» уволил второго главного тренера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный тренер ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» уволил главного тренера команды Виктора Ганчаренко. Сообщение о расторжении контракта появилось в социальных сетях клуба.

Вместе с господином Гончаренко клуб покинут старший тренер Александр Ермакович и старший тренер по физической подготовке Руслан Зубик. Также из клуба уходит тренер Андреа Бьянки, у которого подходит к концу срок контракта .

Как писал «Ъ-Приволжье», Виктор Ганчаренко был назначен главным тренером «Пари НН» осенью 2024 года. На этом посту он сменил Сашу Илича, который проработал в «Пари НН» около полугода.

В сезоне 2024/25 годов «Пари НН» по итогам стыковых матчей проиграл ФК «Сочи» и должен покинуть РПЛ. Одновременно с этим подмосковный клуб «Химки» лишили лицензии на игры в РПЛ. Из-за этого у «Пари НН» остается шанс остаться в премьер-лиге.

Андрей Репин