Минниханов выразил соболезнования Моди после авиакатастрофы с 242 погибшими

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и семьям погибших после крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India.

Господин Минниханов также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Индии», — отметил раис Татарстана.

Самолет Boeing 787 Dreamliner летел из города Ахмадабад в Индии в Лондон. Воздушное судно потерпело крушение практически сразу после взлета и упало на здание общежития для врачей. На борту находились 242 человека, считается, что они все погибли.

Диана Соловьёва