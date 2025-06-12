Разбившийся в Индии пассажирский самолет упал на общежитие для врачей

Пассажирский самолет Air India, потерпевший крушение в Индии, упал на здание общежития для врачей, сообщает Hindustan Times. По его данным, в морги больниц Ахмадабада доставили уже не менее 100 тел.

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Hindustan Times пишет, что самолет при падении задел крышу общежития. Внутри, по словам источников, расположен хостел для врачей-стажеров местного медицинского колледжа. Согласно видеозаписям очевидцев, территория в районе места крушения выгорела, следы пожара заметны на зданиях. Есть ли жертвы и пострадавшие на земле, пока не известно.

Самолет Boeing 787 Dreamliner направлялся из индийского города Ахмадабад в Лондон, он потерпел крушение практически сразу после взлета. На борту находились 242 человека. Авиакомпания заявила, что есть выжившие, но их число неизвестно. Россиян среди пассажиров не было. Это первая авиакатастрофа с участием 787-8 Dreamliner. На фоне новостей о ЧП акции Boeing упали более чем на 7%.