Путин в Кремле наградил Героев Труда и лауреатов госпремий

Президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил золотые медали Героям Труда и наградил лауреатов государственных премий. Награды вручаются в том числе за заслуги в научной сфере, литературе, искусстве, а также за достижения в гуманитарной и правозащитной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин заявил, что всех присутствующих «объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего отечества». Он убежден, что получившие награды деятели своими «блестящими достижениями принесли огромную пользу» стране.

«Сегодня, когда мы отмечаем этот праздник (День России.— "Ъ") и в то же время... защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем»,— отметил президент (цитата по сайту Кремля).