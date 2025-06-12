В ООН заявили о первом с 2011 года снижении числа беженцев в мире

ООН впервые с 2011 года фиксирует снижение числа беженцев в мире, сказано в докладе организации. В сравнении с прошлым годом их количество сократилось на 559,3 тыс. человек — до 36,8 млн (не считая 5,9 млн палестинских беженцев, за которых отвечает отдельное агентство ООН — БАПОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

«Мы живем в эпоху крайней нестабильности в международных отношениях. Современные войны создают обстановку, порождающую человеческие страдания»,— сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (цитата по сайту ООН).

По данным организации, общее число беженцев в мире начинает сокращаться из-за перемен в Сирии, ситуация в которой долгое время провоцировала крупнейший миграционный кризис. За 13 лет гражданской войны из страны уехали 13,5 млн вынужденных переселенцев. После отставки экс-президента Башара Асада обратно вернулись 500 тыс. беженцев, а также 1,2 млн внутренних переселенцев.

Сейчас крупнейшим кризисом внутреннего перемещения является ситуация в Судане. С апреля 2022 года число вынужденных переселенцев здесь превысило 14,3 млн, из которых 11,6 млн — внутренне перемещенные лица.

Екатерина Отрашкевич