NYT: Иран разработал план ответного удара по Израилю «сотнями ракет»

Члены правительства и военное руководство Ирана провели встречу для обсуждения вариантов нанесения удара по Израилю в случае израильской атаки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Тегерана.

Иранский источник заявил NYT, что Тегеран уже разработал план ответной атаки на Израиль. По его словам, он включает немедленный контрудар с применением «сотен баллистических ракет».

В четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранские вооруженные силы «готовы к любому сценарию». По его словам, у КСИР «есть стратегия» на этот счет (цитата по SNN).

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писала, что американская разведка опасается нанесения Израилем удара по иранским ядерным объектам. CBS сообщил, что Израиль уже готов начать военную операцию в Иране. Власти США призвали сограждан покинуть регион.