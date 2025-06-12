CBS: Израиль готов начать военную операцию в Иране

Израиль готов начать военную операцию в Иране, США призвали граждан покинуть регион из-за угрозы ответного удара. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. По этой причине ранее власти посоветовали некоторым американцам покинуть регион, а Госдепартамент приказал неосновным правительственным чиновникам покинуть Ирак из-за «возросшей региональной напряженности».

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф по-прежнему планирует встретиться с Ираном для шестого раунда переговоров по ядерной программе страны 15 июня.

Комментируя ситуацию, Дональд Трамп пояснил, что американцам рекомендуется покинуть регион, «потому что это может быть опасное место». Господин Трамп также повторил, что США не допустят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие.