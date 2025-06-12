WP: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану
Сотрудники разведки США беспокоятся, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана без согласия Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«Мы наблюдаем и беспокоимся»,— сказал один высокопоставленный дипломат в регионе в разговоре с WP. «Мы считаем, что это серьезнее, чем когда-либо в прошлом».
По мнению собеседников издания, такой шаг почти наверняка сорвет ядерные переговоры администрации президента США Дональда Трампа и спровоцирует ответные действия Ирана по американским активам в регионе.
По информации WP, недавно Госдепартамент приказал всем посольствам, находящимся в зоне досягаемости иранских объектов, созвать комитеты по чрезвычайным действиям и направить в Вашингтон телеграммы с изложением мер по снижению рисков. Эта процедура привела к решению госсекретаря Марко Рубио разрешить выезд неосновного персонала из Ирака.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет разрешил членам семей американских военнослужащих добровольно уезжать с объектов на Ближнем Востоке.