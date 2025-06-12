Посол РФ в США рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом

Вечером 11 июня новый посол РФ в США Александр Дарчиев на государственном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась чуть раньше. Глава Белого дома встретился с российским послом для принятия от него верительных грамот, после чего господин Дарчиев официально вступил в должность главы российской дипмиссии в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выступая на приеме с приветственным словом перед гостями посольства, господин Дарчиев принес извинения за небольшое опоздание, которое «было вызвано объективными причинами, связанными с плотным графиком президента Соединенных Штатов Америки, который нашел "окошко", чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России».

По словам дипломата, в ходе встречи он пообещал президенту США, что в посольстве «сделают все, чтобы восстановить российско-американские отношения, вернув их к нормальности и здравому смыслу».

Как заметил дипломат, «несмотря на "токсичное наследие" предшествующего периода <…> Россия и США обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование». И на данный момент «приоткрылось "окно возможностей" для возобновления в полном объеме межгосударственных связей и поиска солидарных, на основе взаимного уважения и равноправия, решений». Такие решения сейчас требуются для «острых международных проблем и кризисных ситуаций», и выходить из кризиса необходимо «исходя из принципа многополярности и учета новых геополитических реалий».

Позже, общаясь с журналистами, посол отметил, что, хотя сам формат мероприятия «не предполагал длительного разговора, общение было очень конструктивным». Хотя слишком рано говорить о каких-то конкретных шагах, «самое главное, что мы перешли от отсутствия разговора вообще к достаточно прагматичному разговору, разговору непростому… Но дорогу осилит идущий». Посол не стал торопиться с выводами о перспективах этого сотрудничества, заметив лишь, что «надежду на будущее дает позитивный импульс, исходящий от президентов» и что между президентами «помимо личной химии» есть еще и «понимание президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе».

Господин Дарчиев добавил, что предварительная работа идет по ряду направлений, в частности нормализации работы дипмиссий, консультации по вопросу восстановления авиасообщения, обсуждения встречи президентов США и РФ. Однако именно эти вопросы в ходе церемонии не обсуждались — просто в силу ее формата. Посол также рассказал, что продолжаются консультации по возвращению российской дипсобственности, и российская сторона подготовила «дорожную карту» для американской стороны, ответ по этому вопросу ожидается «в ближайшее время».

Отвечая на вопрос «Ъ», поддерживает ли посол мнение ряда экспертов, что Дональд Трамп иногда не в полной мере понимает, что происходит в отношениях с Россией и порой находится в информационном вакууме, посол заметил, что у него сложилось иное впечатление. «Президент — человек очень опытный политически и каждый его шаг, каждое публичное действие хорошо просчитано — даже когда оно (таким не кажется — “Ъ”). Это мое мнение, я имел возможность наблюдать это в период первого срока (Дональда Трампа — “Ъ”) и сейчас»,— сказал Александр Дарчиев.

Екатерина Мур, Вашингтон