Reuters: США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за опасности в регионе

США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре американских и два иракских источника.

Собеседники издания не уточнили, какие именно риски безопасности стали причиной такого решения. Представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп знал об этом шаге.

«Госдепартамент регулярно проверяет американский персонал за рубежом, и это решение было принято по результатам недавней проверки»,— заявила Reuters пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Министр обороны США Пит Хегсет дал разрешение семьям военнослужащих США добровольно выезжать с мест проживания на Ближнем Востоке. Ранее глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде пригрозил ударами по всем военным базам США на Ближнем Востоке в случае начала вооружённого конфликта.