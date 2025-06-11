В египетской клубнике нашли плесень в 14 раз выше нормы

Россельхознадзор сообщил о выявлении опасных микробиологических показателей в партии быстрозамороженной клубники из Египта. Лабораторные исследования показали превышение содержания плесени в 14 раз, дрожжей — в два раза, а также нарушение норм по микроорганизмам.

Партия была проверена 9 июня специалистами Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Как пояснили в ведомстве, нарушения могли возникнуть из-за несоблюдения санитарных норм на производстве или неправильного хранения продукции. Употребление такой клубники может вызвать аллергические реакции, отравления и дисбиоз кишечника из-за выделяемых плесенью токсинов.