Путин призвал уделить особое внимание ядерному оружию в госпрограмме вооружений

Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных государственной программе вооружений. На встрече глава государства предложил уделить особое внимание ядерной триаде, которую назвал ключевым фактором в обеспечении баланса сил в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам президента, ядерная триада «была и остается гарантом суверенитета России». Господин Путин отметил, что на данный момент современные образцы вооружения и техники составляют 95% в оснащении российских ядерных сил. Это самый высокий показатель среди ядерных держав, добавил он.

Срок исполнения новой госпрограммы вооружений намечен на период с 2027 по 2036 год. Разрабатываемый документ станет основным ориентиром для развития систем вооружения для военно-промышленного комплекса страны.

В 2024 году в ядерную доктрину России были внесены уточнения. Снизился порог его использования: теперь эта мера возможна не только в случае угрозы существования России (и союзной Белоруссии), но и при «критическом нарушении» суверенитета и территориальной целостности страны.