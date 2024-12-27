Доктринальные толкования

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всю первую половину 2024 года эксперты и дипломаты рассуждали о том, что российская ядерная доктрина требует обновления на фоне «вызовов, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников». В итоге 25 сентября на совещании Совбеза РФ по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин объявил о внесении в доктрину уточнений.

Ядерное оружие осталось «средством сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». В то же время порог его использования снизился: теперь такой вариант возможен не только в случае угрозы существованию России (а также союзной ей Белоруссии), но и при «критическом нарушении» суверенитета и территориальной целостности.

Обновленный документ был опубликован 19 ноября, после того как США и их союзники дали Киеву добро на удары западным оружием по территории вглубь РФ. Президент Путин в связи с этим констатировал, что «конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», и санкционировал первое применение баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».