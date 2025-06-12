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Самый мирный подвиг

Как врачи спасали пациентов в оккупированном Воронеже

Медицинские работники в тяжелейших условиях оккупации Воронежа в годы Великой Отечественной войны спасали жизни, не только излечивая раны и болезни, но и скрывая от оккупационных властей пациентов, которым грозила неминуемая расправа,— коммунистов, красноармейцев, евреев. На основе архивных данных очередной материал проекта «Настоящее прошлое» рассказывает историю доктора Ревекки Мухиной, пациентов психиатрической больницы и спасенных в тифозных бараках семей командиров Красной Армии.

Без воды и лекарств

Имя Ревекки Мухиной широко известно воронежцам, на стене 12-й городской школы (ранее 29-й) на улице 20-летия Октября установлена памятная доска ее имени. Доктор в годы оккупации Воронежа возглавила «русский госпиталь», располагавшийся в здании школы, где проходили лечение и советские военнопленные, и мирные жители. По приказу немецкой комендатуры всех выписанных пациентов ждала отправка в ближайший концлагерь, главный врач Ревекка Мухина тайно организовала переправку большей части красноармейцев и горожан через линию фронта. В августе 1942 года ее расстреляли прямо во дворе госпиталя.

Ревекка Мухина тайно организовала переправку красноармейцев через линию фронта
Ревекка Мухина тайно организовала переправку красноармейцев через линию фронта

Ревекка Мухина тайно организовала переправку красноармейцев через линию фронта

Фото: из архива Виктора Бахтина

Ревекка Мухина тайно организовала переправку красноармейцев через линию фронта

Фото: из архива Виктора Бахтина

В частности, врач А.И. Болдырева свидетельствовала: «Немцы 16–17 августа учинили дикий поступок — днем в 12 часов, один из палачей, гитлеровец, придя в госпиталь и тут же вывел во двор госпиталя доктора Мухину Ревеку Андреевну, примерно 47 лет[него] возраста, тремя выстрелами расстреляна была как еврейка, кроме этого в доме “Коммуна”, ул. 20 лет Октября сюда были свезены больные, старики, там же был учинен расстрел евреев от 15 до 30 чел[овек], в числе которых был расстрелян профессор Вержбловский Владимир, находящийся в то время больным, возраста около 70 лет».

Врач В.В. Тихонова показала: «Помню, как врач Мухина Ревека, примерно возраста 56 лет, не помню точно, но примерно, 18 августа 1942 г. была расстреляна тут же во дворе школы № 29 на расстоянии 100 м от самого госпиталя».

«Воронежский вестник архивиста», 2023, № 21.

Сегодня в здании, где располагался госпиталь, школа № 12

Сегодня в здании, где располагался госпиталь, школа № 12

Фото: Андрей Хохлов

Сегодня в здании, где располагался госпиталь, школа № 12

Фото: Андрей Хохлов

По словам историка, эксперта проекта «Без срока давности» Виктора Бахтина, в Воронеже во время оккупации действовали и другие лечебные учреждения: железнодорожная хирургическая больница, которая находилась сначала на Кольцовской, а затем — на улице 20-летия Октября, дом инвалидов в жилом здании рядом со строительным институтом на той же улице и амбулатория на 9 Января. Врачи, медсестры и санитары выполняли свою работу, несмотря на невыносимые условия: в городе не работал водопровод, не хватало медикаментов и продовольствия.

Медики под руководством Федора Верховых на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых
Медики под руководством Федора Верховых на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых

Медики под руководством Федора Верховых на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых

Фото: из архива Виктора Бахтина

Медики под руководством Федора Верховых на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых

Фото: из архива Виктора Бахтина

«Директор Воронежского института переливания крови Федор Верховых вместе с коллегами перешел на работу в железнодорожную больницу. Учитывая высокую квалификацию, его назначили заведующим,— рассказывает Виктор Бахтин.— После того как больницу разгромили и разграбили солдаты вермахта, медики обратились в комендатуру и принесли оттуда табличку с надписью на немецком языке “Входить в здание и брать что-либо воспрещается”, которую повесили на двери учреждения».

В первые же дни оккупации железнодорожную хирургическую больницу ограбили солдаты Вермахта
В первые же дни оккупации железнодорожную хирургическую больницу ограбили солдаты Вермахта

В первые же дни оккупации железнодорожную хирургическую больницу ограбили солдаты Вермахта

Фото: Марии Стариковой

В первые же дни оккупации железнодорожную хирургическую больницу ограбили солдаты Вермахта

Фото: Марии Стариковой

После принудительного выселения жителей Воронежа в июле-августе 1942 года оккупанты приступили к зачистке госпиталей. 27 августа военных и гражданских пациентов посадили в машины и вывезли за город, в Песчаный лог. Были расстреляны 452 человека, в том числе 35 детей.

«Обстоятельства этого кошмарного акта таковы:
27 августа 1942 г., к зданию где помещался госпиталь, подъехали две грузовые машины, крытые брезентом. Прибывший с ними немецкий офицер объявил, что госпиталь эвакуируется из Воронежа в село Орловку и Хохол и предложил больным грузиться на машины. Те, кто не мог самостоятельно передвигаться, были вынесены на носилках и также погружены в автомашины. Когда машины были заполнены, немецкие солдаты опустили брезент, чтобы люди не могли видеть, куда их везут, после чего машины двинулись в путь. Выехав за город, машины свернули вправо от дороги, что ведет в село Малышево, и подъехав к неглубокому песчаному логу, остановились. Немецкие солдаты потребовали, чтоб раненые сошли на землю. Беспомощных, слабых людей палачи сталкивали в овраг, заставляли ложиться лицом к земле и в упор расстреливали. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали ударами приклада по голове».

Из акта комиссии по расследованию злодеяний.

Семилукские медики во главе с Александром Терпуговым уничтожили документы и форму бойцов, выдав их за пострадавших от боевых действий мирных жителей
Семилукские медики во главе с Александром Терпуговым уничтожили документы и форму бойцов, выдав их за пострадавших от боевых действий мирных жителей

Семилукские медики во главе с Александром Терпуговым уничтожили документы и форму бойцов, выдав их за пострадавших от боевых действий мирных жителей

Фото: из архива Виктора Бахтина

Семилукские медики во главе с Александром Терпуговым уничтожили документы и форму бойцов, выдав их за пострадавших от боевых действий мирных жителей

Фото: из архива Виктора Бахтина

Сотрудники железнодорожной больницы помогли спастись от расстрела своим пациентам. «Они на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых в здание роддома на ул. 20-летия Октября»,— рассказал Виктор Бахтин.

В лагерях

В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации немцы фактически устроили концлагерь в местной церкви: оградили территорию колючей проволокой, поставили пулеметные вышки. Каждый день туда привозили десятки бойцов и командиров, захваченных в плен в боях за Воронеж. Заключенные умирали от истощения и болезней, их жестоко пытали, многих расстреливали на месте, сбрасывая тела в вырытую тут же яму. «В помещении церкви немцы выломали полы для переправы на другой берег реки Девица. Солдаты, захваченные в плен, мерзли в неотапливаемом храме, в котором не было даже стекол в окнах. Гитлеровцы кормили пленных лишь мерзлой свеклой и картошкой. Жители села пытались хоть чем-то помочь воинам. Многие, рискуя жизнью, пробирались к проволочному заграждению и передавали продукты»,— рассказывает Виктор Бахтин.

В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации фашисты устроили концлагерь в местной церкви
В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации фашисты устроили концлагерь в местной церкви

В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации фашисты устроили концлагерь в местной церкви

Фото: из архива Виктора Бахтина

В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации фашисты устроили концлагерь в местной церкви

Фото: из архива Виктора Бахтина

Главврач девицкой больницы Сергей Сарычев организовал лечение более 500 больных и раненых пленных: каждый день он ходил в лагерь вместе с шестью медсестрами. Более 200 пациентам удалось выжить и встать на ноги. Через тот же лагерь все лето в немецкий тыл перегоняли и мирных жителей — этот путь пришлось проделать более 30 тыс. воронежцев: им тоже помогали девицкие медики.

Сотрудникам семилукской районной больницы во главе с Александром Терпуговым удалось спасти от заключения и расстрела 40 красноармейцев, которые попали на лечение перед самой оккупацией. Медики уничтожили документы и форму воинов и выдали их за мирных жителей, пострадавших от боевых действий.

Полгода в лесу

«Многие лечебные учреждения были разбиты, ограблены, сожжены — большая часть прекратила свое существование. Германская оккупационная власть не ставила своей целью оказание медицинской помощи местному населению. Кроме того, Воронежская область находилась в прифронтовой полосе, где это тем более не приветствовалось. Врачей привлекали к работе на фельдшерских пунктах, чтобы не допускать распространения инфекций, и для освидетельствования тех, кого угоняли на работу в Германию. При этом туда угнали и около 800 медиков»,— отмечает Виктор Бахтин.

К 1942 году советских военнопленных оккупационные власти начали рассматривать как необходимую рабочую силу для строительства дорог и оборонительных сооружений. Тогда врачи и были допущены к работе в концлагерях, которых только в Воронежской области было как минимум 55. Использовали даже врачей-евреев, которым прежде грозил неминуемый расстрел.

В лагере в селе Семидесятном, так же как и во многих других, пленных держали под открытым небом
В лагере в селе Семидесятном, так же как и во многих других, пленных держали под открытым небом

В лагере в селе Семидесятном, так же как и во многих других, пленных держали под открытым небом

Фото: из архива Виктора Бахтина

В лагере в селе Семидесятном, так же как и во многих других, пленных держали под открытым небом

Фото: из архива Виктора Бахтина

Но о реальном отношении немцев к медикам и их пациентам свидетельствует трагедия психиатрической больницы в Орловке. В июле 1942 года 700 душевнобольных, 13 красноармейцев, врачи Софья Груздь и Елизавета Резникова с ее полуторамесячным сыном Марком, а также пятерых мирных жителей были расстреляны.

«Свидетель Плотников Семен Андреевич рассказал, что с 14 по 17 июля 1942 г. происходил массовый расстрел душевнобольных, организованный немцами по заранее разработанному плану: “По приказу офицера больных привели в загородку около второго корпуса, где им приказаны было лечь на землю, тех, кто не подчинялся, избивали плетью. Из загородки больных по одному или по два стали подводить к воронкам, образовавшимся от разрыва авиабомб. Там немецкие жандармы расстреливали их из револьверов в затылок”. Плотников Семен Андреевич насчитал в первые 2 часа 230 выстрелов».

«Трагедия временно оккупированных территорий: Расстрел фашистами пациентов психиатрической больницы с. Орловка Гремяченского района Воронежской области», Наталья Филоненко.

Только недавно из рассекреченных военных и судебных архивов стало известно, что в трагедии в Орловке были и выжившие. Когда в январе 1943 года село освободила Красная армия, из леса вышли спасшиеся пациенты психбольницы. «Выжило несколько десятков — они скрылись в лесу вместе с аптекарем В. Ергольским, который на протяжении полугода заботился о своих подопечных»,— рассказал Виктор Бахтин.

Спасительный тиф

Многим врачам так или иначе приходилось взаимодействовать с оккупационной администрацией, и после освобождения это автоматически означало обвинение в измене Родине.

Спасенные партизаны и евреи спасли Николая Овчинникова от обвинения в измене Родине
Спасенные партизаны и евреи спасли Николая Овчинникова от обвинения в измене Родине

Спасенные партизаны и евреи спасли Николая Овчинникова от обвинения в измене Родине

Фото: из архива Виктора Бахтина

Спасенные партизаны и евреи спасли Николая Овчинникова от обвинения в измене Родине

Фото: из архива Виктора Бахтина

Заместитель главврача железнодорожной больницы Николай Овчинников в дальнейшем работал в участковой больнице села Чернянка оккупированной Курской области, где спасал партизан и евреев. От расстрела или заключения врача спасли многочисленные обращения спасенных им пациентов.

За сотрудничество с немцами срок грозил и главному воронежскому судмедэксперту Г.И. Жаворонковой. Но свидетели обратились в трибунал, рассматривавший ее дело, и сообщили, что медик спасла несколько семей командиров Красной армии. Она спрятала их в отделении для тифозных больных, куда боялись заходить немецкие военные,— ту же тактику использовали и другие воронежские медики.

Юрий Голубь

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