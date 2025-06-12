Самый мирный подвиг

Медицинские работники в тяжелейших условиях оккупации Воронежа в годы Великой Отечественной войны спасали жизни, не только излечивая раны и болезни, но и скрывая от оккупационных властей пациентов, которым грозила неминуемая расправа,— коммунистов, красноармейцев, евреев. На основе архивных данных очередной материал проекта «Настоящее прошлое» рассказывает историю доктора Ревекки Мухиной, пациентов психиатрической больницы и спасенных в тифозных бараках семей командиров Красной Армии.

Без воды и лекарств

Имя Ревекки Мухиной широко известно воронежцам, на стене 12-й городской школы (ранее 29-й) на улице 20-летия Октября установлена памятная доска ее имени. Доктор в годы оккупации Воронежа возглавила «русский госпиталь», располагавшийся в здании школы, где проходили лечение и советские военнопленные, и мирные жители. По приказу немецкой комендатуры всех выписанных пациентов ждала отправка в ближайший концлагерь, главный врач Ревекка Мухина тайно организовала переправку большей части красноармейцев и горожан через линию фронта. В августе 1942 года ее расстреляли прямо во дворе госпиталя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ревекка Мухина тайно организовала переправку красноармейцев через линию фронта

Фото: из архива Виктора Бахтина Ревекка Мухина тайно организовала переправку красноармейцев через линию фронта

Фото: из архива Виктора Бахтина

В частности, врач А.И. Болдырева свидетельствовала: «Немцы 16–17 августа учинили дикий поступок — днем в 12 часов, один из палачей, гитлеровец, придя в госпиталь и тут же вывел во двор госпиталя доктора Мухину Ревеку Андреевну, примерно 47 лет[него] возраста, тремя выстрелами расстреляна была как еврейка, кроме этого в доме “Коммуна”, ул. 20 лет Октября сюда были свезены больные, старики, там же был учинен расстрел евреев от 15 до 30 чел[овек], в числе которых был расстрелян профессор Вержбловский Владимир, находящийся в то время больным, возраста около 70 лет».



Врач В.В. Тихонова показала: «Помню, как врач Мухина Ревека, примерно возраста 56 лет, не помню точно, но примерно, 18 августа 1942 г. была расстреляна тут же во дворе школы № 29 на расстоянии 100 м от самого госпиталя».



«Воронежский вестник архивиста», 2023, № 21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в здании, где располагался госпиталь, школа № 12

Фото: Андрей Хохлов Сегодня в здании, где располагался госпиталь, школа № 12

Фото: Андрей Хохлов

По словам историка, эксперта проекта «Без срока давности» Виктора Бахтина, в Воронеже во время оккупации действовали и другие лечебные учреждения: железнодорожная хирургическая больница, которая находилась сначала на Кольцовской, а затем — на улице 20-летия Октября, дом инвалидов в жилом здании рядом со строительным институтом на той же улице и амбулатория на 9 Января. Врачи, медсестры и санитары выполняли свою работу, несмотря на невыносимые условия: в городе не работал водопровод, не хватало медикаментов и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики под руководством Федора Верховых на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых

Фото: из архива Виктора Бахтина Медики под руководством Федора Верховых на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых

Фото: из архива Виктора Бахтина

«Директор Воронежского института переливания крови Федор Верховых вместе с коллегами перешел на работу в железнодорожную больницу. Учитывая высокую квалификацию, его назначили заведующим,— рассказывает Виктор Бахтин.— После того как больницу разгромили и разграбили солдаты вермахта, медики обратились в комендатуру и принесли оттуда табличку с надписью на немецком языке “Входить в здание и брать что-либо воспрещается”, которую повесили на двери учреждения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первые же дни оккупации железнодорожную хирургическую больницу ограбили солдаты Вермахта

Фото: Марии Стариковой В первые же дни оккупации железнодорожную хирургическую больницу ограбили солдаты Вермахта

Фото: Марии Стариковой

После принудительного выселения жителей Воронежа в июле-августе 1942 года оккупанты приступили к зачистке госпиталей. 27 августа военных и гражданских пациентов посадили в машины и вывезли за город, в Песчаный лог. Были расстреляны 452 человека, в том числе 35 детей.

«Обстоятельства этого кошмарного акта таковы:

27 августа 1942 г., к зданию где помещался госпиталь, подъехали две грузовые машины, крытые брезентом. Прибывший с ними немецкий офицер объявил, что госпиталь эвакуируется из Воронежа в село Орловку и Хохол и предложил больным грузиться на машины. Те, кто не мог самостоятельно передвигаться, были вынесены на носилках и также погружены в автомашины. Когда машины были заполнены, немецкие солдаты опустили брезент, чтобы люди не могли видеть, куда их везут, после чего машины двинулись в путь. Выехав за город, машины свернули вправо от дороги, что ведет в село Малышево, и подъехав к неглубокому песчаному логу, остановились. Немецкие солдаты потребовали, чтоб раненые сошли на землю. Беспомощных, слабых людей палачи сталкивали в овраг, заставляли ложиться лицом к земле и в упор расстреливали. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали ударами приклада по голове».



Из акта комиссии по расследованию злодеяний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семилукские медики во главе с Александром Терпуговым уничтожили документы и форму бойцов, выдав их за пострадавших от боевых действий мирных жителей

Фото: из архива Виктора Бахтина Семилукские медики во главе с Александром Терпуговым уничтожили документы и форму бойцов, выдав их за пострадавших от боевых действий мирных жителей

Фото: из архива Виктора Бахтина

Сотрудники железнодорожной больницы помогли спастись от расстрела своим пациентам. «Они на собственных руках через весь разрушенный город перенесли 60 больных и раненых в здание роддома на ул. 20-летия Октября»,— рассказал Виктор Бахтин.

В лагерях

В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации немцы фактически устроили концлагерь в местной церкви: оградили территорию колючей проволокой, поставили пулеметные вышки. Каждый день туда привозили десятки бойцов и командиров, захваченных в плен в боях за Воронеж. Заключенные умирали от истощения и болезней, их жестоко пытали, многих расстреливали на месте, сбрасывая тела в вырытую тут же яму. «В помещении церкви немцы выломали полы для переправы на другой берег реки Девица. Солдаты, захваченные в плен, мерзли в неотапливаемом храме, в котором не было даже стекол в окнах. Гитлеровцы кормили пленных лишь мерзлой свеклой и картошкой. Жители села пытались хоть чем-то помочь воинам. Многие, рискуя жизнью, пробирались к проволочному заграждению и передавали продукты»,— рассказывает Виктор Бахтин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации фашисты устроили концлагерь в местной церкви

Фото: из архива Виктора Бахтина В селе Девица Семилукского района в первые же дни оккупации фашисты устроили концлагерь в местной церкви

Фото: из архива Виктора Бахтина

Главврач девицкой больницы Сергей Сарычев организовал лечение более 500 больных и раненых пленных: каждый день он ходил в лагерь вместе с шестью медсестрами. Более 200 пациентам удалось выжить и встать на ноги. Через тот же лагерь все лето в немецкий тыл перегоняли и мирных жителей — этот путь пришлось проделать более 30 тыс. воронежцев: им тоже помогали девицкие медики.

Сотрудникам семилукской районной больницы во главе с Александром Терпуговым удалось спасти от заключения и расстрела 40 красноармейцев, которые попали на лечение перед самой оккупацией. Медики уничтожили документы и форму воинов и выдали их за мирных жителей, пострадавших от боевых действий.

Полгода в лесу

«Многие лечебные учреждения были разбиты, ограблены, сожжены — большая часть прекратила свое существование. Германская оккупационная власть не ставила своей целью оказание медицинской помощи местному населению. Кроме того, Воронежская область находилась в прифронтовой полосе, где это тем более не приветствовалось. Врачей привлекали к работе на фельдшерских пунктах, чтобы не допускать распространения инфекций, и для освидетельствования тех, кого угоняли на работу в Германию. При этом туда угнали и около 800 медиков»,— отмечает Виктор Бахтин.

К 1942 году советских военнопленных оккупационные власти начали рассматривать как необходимую рабочую силу для строительства дорог и оборонительных сооружений. Тогда врачи и были допущены к работе в концлагерях, которых только в Воронежской области было как минимум 55. Использовали даже врачей-евреев, которым прежде грозил неминуемый расстрел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В лагере в селе Семидесятном, так же как и во многих других, пленных держали под открытым небом

Фото: из архива Виктора Бахтина В лагере в селе Семидесятном, так же как и во многих других, пленных держали под открытым небом

Фото: из архива Виктора Бахтина

Но о реальном отношении немцев к медикам и их пациентам свидетельствует трагедия психиатрической больницы в Орловке. В июле 1942 года 700 душевнобольных, 13 красноармейцев, врачи Софья Груздь и Елизавета Резникова с ее полуторамесячным сыном Марком, а также пятерых мирных жителей были расстреляны.

«Свидетель Плотников Семен Андреевич рассказал, что с 14 по 17 июля 1942 г. происходил массовый расстрел душевнобольных, организованный немцами по заранее разработанному плану: “По приказу офицера больных привели в загородку около второго корпуса, где им приказаны было лечь на землю, тех, кто не подчинялся, избивали плетью. Из загородки больных по одному или по два стали подводить к воронкам, образовавшимся от разрыва авиабомб. Там немецкие жандармы расстреливали их из револьверов в затылок”. Плотников Семен Андреевич насчитал в первые 2 часа 230 выстрелов».



«Трагедия временно оккупированных территорий: Расстрел фашистами пациентов психиатрической больницы с. Орловка Гремяченского района Воронежской области», Наталья Филоненко.

Только недавно из рассекреченных военных и судебных архивов стало известно, что в трагедии в Орловке были и выжившие. Когда в январе 1943 года село освободила Красная армия, из леса вышли спасшиеся пациенты психбольницы. «Выжило несколько десятков — они скрылись в лесу вместе с аптекарем В. Ергольским, который на протяжении полугода заботился о своих подопечных»,— рассказал Виктор Бахтин.

Спасительный тиф

Многим врачам так или иначе приходилось взаимодействовать с оккупационной администрацией, и после освобождения это автоматически означало обвинение в измене Родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасенные партизаны и евреи спасли Николая Овчинникова от обвинения в измене Родине

Фото: из архива Виктора Бахтина Спасенные партизаны и евреи спасли Николая Овчинникова от обвинения в измене Родине

Фото: из архива Виктора Бахтина

Заместитель главврача железнодорожной больницы Николай Овчинников в дальнейшем работал в участковой больнице села Чернянка оккупированной Курской области, где спасал партизан и евреев. От расстрела или заключения врача спасли многочисленные обращения спасенных им пациентов.

За сотрудничество с немцами срок грозил и главному воронежскому судмедэксперту Г.И. Жаворонковой. Но свидетели обратились в трибунал, рассматривавший ее дело, и сообщили, что медик спасла несколько семей командиров Красной армии. Она спрятала их в отделении для тифозных больных, куда боялись заходить немецкие военные,— ту же тактику использовали и другие воронежские медики.

Юрий Голубь