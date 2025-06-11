Компании отправят на выписку

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по анализу финансово-хозяйственной деятельности компаний. Речь идет о предоставлении выписок об их финансовом состоянии по запросу самого юридического лица или третьих лиц — например, для проверки контрагентов в рамках закупок, а также при предоставлении региональных налоговых льгот. Ко второму чтению депутаты намерены распространить возможность проведения такого анализа и в отношении индивидуальных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, предусматривающий предоставление ФНС права анализировать данные о деятельности юрлиц, в среду прошел первое чтение. Речь идет об автоматической обработке уже имеющихся у налоговой данных — в частности, налоговой и финансовой отчетности компаний.

По результатам такого анализа ФНС будет формировать выписки о финансовом состоянии компании и предоставлять их по запросу самому юрлицу либо третьим лицам, если это предусмотрено законом.

Документ был внесен в Госдуму правительством (см. “Ъ” от 5 июня) — расширение полномочий службы необходимо для полноценной работы ее сервиса по оценке юридических лиц, который с марта 2023 года действует в экспериментальном режиме.

Представлявший законопроект замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что наиболее востребованными такие выписки будут при проведении закупок как государством, так и организациями. Кроме того, результаты подобного анализа могут использоваться для обеспечения безопасности бюджетных расходов при предоставлении налоговых льгот на региональном уровне.

В случае предоставления выписок третьим лицам ФНС сначала направит их самому «проанализированному» лицу.

В случае возникновения возражений компания может направить заявление о корректировке результатов. Налоговые органы его рассмотрят и примут решение, корректировать выписку или нет.

Ко второму чтению, как сообщила член комитета по бюджету и налогам Госдумы Валентина Артамонова, для единства подхода планируется проработать вопрос о проведении такого анализа и в отношении индивидуальных предпринимателей. Алексей Сазанов подтвердил, что на основании информации, которая будет поступать по ИП, такой анализ также возможен. При этом, по его словам, в отношении самозанятых таких планов пока нет.

Евгения Крючкова