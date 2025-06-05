Бизнес направят на выписку

Федеральная налоговая служба (ФНС) наращивает свою значимость в качестве института оценки надежности бизнеса — ведомство может получить полномочия по анализу данных о юрлицах и формированию официальных выписок с его результатами для нужд госзаказа, для оказания господдержки бизнесу и для снижения рисков рыночных сделок. Предприниматели смогут запрашивать данные о финансово-хозяйственной деятельности контрагентов не через сервис-агрегаторы, а напрямую у ФНС. Полученная выписка станет подтверждением благонадежности компании в судах, полагают юристы. Впрочем, по их мнению, возникают и риски — выдаваемые автоматизированными системами выписки в случае их нерелевантности могут стать причиной для отказа в сделке или кредите, испортить репутацию компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налоговая служба по запросу поделится с компаниями частью накопленной ею информации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Налоговая служба по запросу поделится с компаниями частью накопленной ею информации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ФНС может получить полномочия анализировать данные о деятельности юрлиц и формировать выписки с результатами проверки, предоставляя их по запросу самого юридического лица или третьих лиц. Правительственный проект поправок к закону «О налоговых органах РФ» одобрил к первому чтению комитет Госдумы по бюджету — первое чтение назначено на 10 июня.

Служба сможет анализировать данные о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, а также иные имеющиеся у нее сведения — для подтверждения соответствия показателей финансовой отчетности, налоговых деклараций и других сведений. В пояснительной записке к проекту сказано, что такие данные понадобятся участникам рынка для преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупок. Государству же они нужны для обеспечения безопасности бюджетных расходов при предоставлении региональных налоговых льгот и по линии гособоронзаказа.

По факту расширение полномочий ФНС нужно для полноценной работы ее сервиса оценки юридических лиц — с 15 марта 2023 года он уже запущен в экспериментальном режиме и доступен всем организациям. Если выписку через сервис запросили контрагенты, то перед отправкой третьим лицам налоговая сначала предоставит документ юрлицу и даст время на корректировку данных в случае несогласия с ними.

По замыслу правительства, инструмент облегчит проверку контрагентов. Сейчас бизнес самостоятельно делает это с помощью выписок из ЕГРЮЛ о регистрации и учредителях фирмы, публичной финансовой отчетности и косвенных данных (судебные иски, наличие компании в реестре недобросовестных поставщиков), а также через сервисы-агрегаторы — СПАРК, «Контур.Фокус» и другие. «Эта рутинная работа требовалась для формирования доказательственной базы добросовестности на случай налоговых споров или судебных разбирательств. Суды подчеркивали: компания обязана подтвердить, что приняла все разумные меры для оценки надежности партнера»,— говорит управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

При этом риски налоговых доначислений сохранялись, так как эти сервисы не давали гарантии, что налоговая служба согласится с их выводами. «Новая выписка даст официальную оценку рисков от ФНС, которую можно будет использовать в спорах с налоговыми органами, обосновывая добросовестность при выборе контрагента. Сейчас аналогичную оценку можно запросить на сайте налоговой службы, но она не имеет официального статуса»,— поясняет гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Отметим, что в новой выписке могут содержаться все данные, не составляющие налоговой тайны. Это сведения об организации из ЕГРЮЛ или бухотчетности, получаемые сейчас в госинформсистемах по запросу, данные о применяемом налоговом спецрежиме, о численности работников, о налоговых нарушениях и ответственности за них, о суммах единого налогового платежа за прошлый год, о доходах и расходах по данным финансовой отчетности за прошлый год и так далее.

Новая выписка ФНС предложит официальный и стандартизированный «финансовый портрет» контрагента — для бизнеса это означает существенное упрощение due diligence (процедура проверки объекта сделки), уверен Вячеслав Косаков. Оценка ФНС усилит позицию юрлиц перед проверяющими органами, но ее игнорирование несет риски. «Если в выписке будут указаны признаки неблагонадежности контрагента (например, несоответствие критериям ФНС по налоговым платежам или отчетности), компания уже не сможет аргументировать свою неосведомленность. В суде или при налоговой проверке это может быть расценено как сознательное сотрудничество с сомнительным партнером, особенно в делах, связанных с НДС или налогом на прибыль»,— добавляет юрист. По мнению руководителя направления финансово-экономических исследований компании «АльфаПро» Людмилы Хапугиной, подобная выписка в силу ее происхождения представляет собой акт органа исполнительной власти и содержит суждение налогового органа о степени соблюдения контрольных соотношений между финансово-хозяйственными и налоговыми показателями.

Юристы отмечают и риски от введения нового сервиса. Согласно законопроекту, ФНС сама утвердит методику анализа, порядок запросов и форматы выписок. «Законопроект бланкетный, и ключевые положения отданы на откуп ФНС,— говорит Юрий Мирзоев.— Если методика анализа будет субъективной, выписка может стать инструментом давления на бизнес: отметка о "несоответствии налоговым критериям" способна стать причиной для отказа в сделке или кредите, испортить репутацию компании». Людмила Хапугина соглашается: усиление мер превентивного налогового контроля может привести к спорным ситуациям, в которых автоматизированные системы могут выдавать нерелевантные результаты.

Диана Галиева