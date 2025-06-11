Экс-глава Краснодарского краевого суда готов поделиться активами с государством

Представитель бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова предложил добровольно передать государству большую часть активов стоимостью 7 млрд руб., конфискации которых требует Генпрокуратура. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Красногорском городском суде завершилось рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры к Александру Чернову об изъятии в казну имущества, полученного коррупционным путем. Исследованы 127 томов доказательств, состоящих из материалов об имуществе экс-судьи и его происхождении.

Защитник экс-судьи впервые признал факты принадлежности истребуемого имущества подзащитному, его регистрации на номинальных владельцев и безденежность сделок. Он пояснил, что это служило способом распределения наследства между родственниками.

По словам представителя ответчика, недвижимость приобреталась в плохом техническом состоянии, а часть объектов возводилась фигурантом самостоятельно из некондиционных материалов. Среди таких объектов — квартира на Арбате, которая якобы не имела даже водопровода. Александр Чернов купил недвижимость в центре Москвы за 300 тыс. руб., а продал за 50 млн руб. Из подручных материалов был построен дом судьи в элитном районе Краснодара площадью 900 кв. м с тиром, бассейном и гаражом на несколько автомобилей.

За время руководства судебной системой Краснодарского края Чернов официально заработал чуть больше 38 млн руб., но оказался неофициальным владельцем активов, оцениваемых в миллиарды.

Адвокат главного ответчика высказал готовность передать большую часть спорных объектов государству в связи с тяжелой ситуацией в стране.

К Александру Чернову, который с 1994 по 2019 год возглавлял Краснодарский краевой суд, были поданы три антикоррупционных иска. Два заявления Генпрокуратуры на суммы 50 млн и 1,5 млрд руб. уже удовлетворены. Государству вернулись десятки объектов недвижимости, включая земельные участки.

По данным прокуратуры, Чернов и его родственники являются владельцами трех агрофирм, многочисленных земельных участков, жилых и нежилых помещений в Москве, Сочи, Краснодаре, Геленджике и Кропоткине, а также автотранспорта и банковских счетов.

Статус судьи запрещал Александру Чернову заниматься бизнесом. Несмотря на ограничения, по данным Генпрокуратуры, фигурант приобретал компании и фактически руководил ими, извлекая доход для себя и родственников. Средства от незаконного бизнеса вкладывались в приобретение дорогостоящей недвижимости.