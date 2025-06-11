Судья Чернов готов поделиться с Россией

Как стало известно «Ъ», представитель экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, у которого Генпрокуратура требует конфисковать активы, оцениваемые в 7 млрд руб., предложил ими добровольно поделиться с государством. При этом, по версии ответчика, он приобретал недвижимость буквально за копейки, ремонтировал ее за счет своих средств и иногда продавал. Так он оказался владельцем квартиры на Арбате и дома с тиром и бассейном в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Красногорском городском суде (Московская область) завершилось рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры к Александру Чернову об изъятии в казну имущества, полученного коррупционным путем. Закончена стадия представления доказательств, допроса свидетелей и опроса сторон. Исследованы 127 томов доказательств, состоящих преимущественно из представленных прокурором материалов об имуществе господина Чернова и его происхождении.

На слушаниях впервые выступил представитель господина Чернова, который признал факты принадлежности судье истребуемого имущества, его регистрации на номинальных владельцев и безденежность сделок.

При этом он, по сообщению источников “Ъ”, указал, что это служило способом распределения наследства между родственниками.

Представитель ответчика также сообщил, что недвижимость приобреталась в плохом техническом состоянии, а часть объектов постепенно возводилась господином Черновым своими силами из некондиционных материалов. Поэтому расходы покрывались его заработной платой. Среди таких объектов — квартира на Арбате, якобы не имевшая даже водопровода. Господин Чернов, по словам его представителя, купил недвижимость в самом центре Москвы всего за 300 тыс. руб., а продал — за 50 млн руб. Из подручных же материалов, очевидно, был построен дом судьи в элитном районе Краснодара площадью 900 кв. м с собственными тиром, бассейном и гаражом на несколько машин.

По данным надзора, за время руководства судебной системой Краснодарского края господин Чернов официально заработал чуть больше 38 млн руб., зато оказался неофициальным владельцем активов, оцениваемых в миллиарды.

Юрист главного ответчика высказал готовность передать большую часть спорных объектов государству в связи с «тяжелой ситуацией в стране».

Напомним, что к господину Чернову, который с 1994 по 2019 год являлся председателем Краснодарского краевого суда, были поданы три антикоррупционных иска. Два заявления Генпрокуратуры на суммы 50 млн и 1,5 млрд руб. были удовлетворены. Благодаря этому государству вернулись десятки объектов недвижимости, в том числе земельные участки.

Самый крупный иск на 7 млрд руб. рассматривается в Подмосковье. По данным прокуратуры, господин Чернов и его родственники являются владельцами ООО «Агрофирма "Воздвиженская"», «Лосево» и «СХП "Дмитриевское"», многочисленных земельных участков, жилых и нежилых помещений и зданий в Москве, Сочи, Краснодаре, Геленджике и Кропоткине, а также автотранспорта и счетов в банках.

Статус судьи запрещал Александру Чернову заниматься бизнесом и получать от него доходы. Несмотря на это, по данным Генпрокуратуры, высокопоставленный судья приобретал компании и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Средства, полученные от незаконного бизнеса, вкладывались в приобретение дорогостоящей недвижимости, которая использовалась в том числе в коммерческих целях.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая