Президент США Дональд Трамп дал понять, что Иран серьезно рискует, отказываясь идти на компромисс по своей ядерной программе. 15 июня должен состояться очередной раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона. Позиции сторон пока полностью расходятся. Тем временем в Исламской Республике произошел второй по счету серьезный пожар в стратегическом порту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военное решение вопроса неминуемо приближается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп дал понять, что по-прежнему надеется заключить сделку с Ираном, однако оптимизма по этому поводу с каждым днем у него все меньше и меньше. Президент Соединенных Штатов очень не хочет применять силу, ибо дорожит человеческими жизнями, и ему кажется, что режим аятолл делает неправильный выбор. Впрочем, посмотрим. Такова суть заявления главы американской администрации. Непрямые переговоры между сторонами по иранской ядерной программе идут уже два месяца. 15 июня должен состояться шестой раунд. Дональд Трамп, как было сказано выше, еще сохраняет определенный оптимизм, в отличие от большинства наблюдателей.

Не нужно быть большим экспертом, чтобы понимать — какие-либо точки соприкосновения на сегодня отсутствуют, Тегеран полностью отвергает все ключевые требования Вашингтона.

В частности, он категорически не намерен отказываться от обогащения урана, однако на словах обещает не создавать ядерное оружие. Эксперты МАГАТЭ, напротив, считают, что страна уже в шаге от создания бомбы. Время истекает, нужно определяться. Собственно, варианта два: или принять ситуацию как данность и поверить на слово режиму аятолл, или атаковать Иран.

Пишут, что Трамп не дал зеленый свет Израилю на военное решение. Тем не менее, как сообщается, соответствующие планы у него на столе, Пентагон все уже подготовил. Однако американский лидер по-прежнему воевать не хочет, тем более на фоне протестов у себя дома. Хотя, с другой стороны, победоносная война должна сплотить нацию. Если она, конечно, таковой окажется, здесь есть определенные риски. Не будем загадывать, возможно, у Белого дома в запасе некий нестандартный ход. Может быть, Китай как союзник аятолл и покупатель иранской нефти как-то на это процесс повлияет. Возможны и другие варианты. Решение всегда можно найти, было бы желание.

Тем временем в Иране произошел очередной серьезный пожар в очередном стратегическом порту. Израиль впервые атаковал с моря Йемен, ту его часть, где правит движение «Ансар Аллах», известное как хуситы. Есть сообщения о неких маневрах израильской авиации: самолеты вроде бы куда-то полетели, но потом по непонятным причинам развернулись. Все это может говорить об определенных сигналах властям в Тегеране.

Хотя на самом деле все просто: если придут в движение американские авианосные группы, значит, это как раз то самое.

Пока вроде все более или менее тихо, конечно, применительно к Ближнему Востоку с его спецификой. Как бы то ни было, не все возможности решения проблемы исчерпаны, и надежда на лучшее сохраняется, пусть и небольшая.

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Дмитрий Дризе