ФСБ задержала подозреваемых в мошенничестве с контрактниками в Симферополе

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Симферополя, подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, они уговаривали граждан заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. После этого мошенники требовали часть выплат, но уже за оформление документов о непригодности к службе. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Все фигуранты признали свою вину в полном объеме и оказывают содействие следствию»,— добавили в пресс-службе (цитата по ТАСС). Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты арестованы на два месяца.

По данным спецслужбы, трое подозреваемых представлялись сотрудниками силовых ведомств. Склонив граждан к заключению контракта на участие в СВО, они вскоре возвращались с предложением оформить документы о непригодности потерпевших к военной службе. Взамен мошенники требовали часть выплат, которые обманутые получали при заключении контракта. Как уточняет ФСБ, аферисты не имели никаких реальных полномочий исполнить обещанное.