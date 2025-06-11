Недвижимость и арендный бизнес Дмитрия Дзепы отобрали в доход государства

Нижегородский райсуд удовлетворил антикоррупционный иск прокурора области к арестованному предпринимателю Дмитрию Дзепе и обратил в доход государства более 30 зданий, помещений и земельных участков в Нижнем Новгороде и Красных Баках. Суд решил передать недвижимость Росимуществу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также с коммерсанта и ООО «Аквизит», «Динго», «Дом», «Нью-Флауэрс», «Регион-Строй», «Совхоз Цветы», «Студия» и «Финансовая компания” Спартак”» решено солидарно взыскать 169,2 млн руб. (в счет стоимости недвижимости, проданной в 2010-2013 годах) и 452,6 млн руб. дохода от аренды помещений. По мнению прокуратуры, недвижимое имущество Дмитрий Дзепа получил нечестным путем за счет своих связей, влияния и «коррупционного поведения» при исполнении инвестконтрактов, заключенных с администрацией Нижнего Новгорода с 1997 года.

Коммерсант доказывал, что эти доводы голословны, так как он работал управляющим делами администрации в 2002-2005 годах, и в этот период не приобретал никакого муниципального имущества. А до и после своей службы в МСУ он, как обычный предприниматель, не подпадал под действие 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Кроме того, Дмитрий Дзепа представил справки, доказывая, что его легальные доходы от сдачи площадей в аренду превышали расходы на исполнение инвестконтрактов по капремонту и реконструкции выкупаемых у города объектов недвижимости. По мнению ответчиков, прокуратура бездоказательно «собрала в кучу» все имущество Дмитрия Дзепы, нажитое им за 28 лет, из которых он менее трех лет занимал муниципальную должность. Решение суда в пользу надзорного органа адвокат Ольга Краснова назвала «испанским стыдом», пообещав обжаловать его вплоть до Верховного суда.

Вероятно, изъятие помещения на Большой Покровской улице будет обжаловать и ООО «Студия», — этой организацией владеет дочь бывшего мэра Вадима Булавинова. Представитель «Студии» также просил отказать прокурору в иске, сообщив, что компания не имеет никакого отношения к Дмитрию Дзепе.

Иван Сергеев