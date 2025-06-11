Делегаты упаковали потенциал

Уже 18 июня стартует очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Делегация Удмуртии, в состав которой войдут восемь представителей региона, готовит к подписанию столько же соглашений. Вторая сторона договоров до старта делового мероприятия не раскрывается. При этом Удмуртия впервые участвует в ПМЭФ на безвозмездной основе при стоимости «входного билета» от 1 млн руб. и выше. Эксперты считают, что форум может стать первым «шагом-импульсом» для включения местных компаний в крупные инфраструктурные проекты России. Отсутствие стенда они связывают с тем, что потенциал оборонных предприятий региона уже достаточно явно продемонстрирован на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Согласно опросам ВЦИОМ, в качестве первоочередной цели участники ПМЭФ видят знакомство с новыми идеями и проектами (43% в 2024 году). На втором месте — установление отношений с определенными участниками форума (37%). Северная столица традиционно соберет первых лиц крупнейших отечественных и зарубежных компаний, членов правительств и международных организаций, представителей МСП и руководителей регионов.

Представлять Удмуртию официально будут восемь делегатов. Впервые регион добился специальной квоты для участия в форуме на безвозмездной основе. Кураторы ПМЭФ-2025 от республики пояснили, что это удается не каждому субъекту РФ и что экономия для бюджета республики превысит 8 млн руб. Возглавит делегацию непосредственно глава Удмуртии Александр Бречалов. В Санкт-Петербург с ним поедут в том числе министр экономического развития и промышленности республики Анна Слугина, постоянный представитель главы Удмуртии Дарья Сунцова и глава Увинского района Владимир Головин.

Менеджерский функционал по подготовке к форуму возложен на Корпорацию развития Удмуртии (КР УР). В пресс-службе организации указали, что нетворкинг и стремление оказаться в фокусе внимания крупных инвесторов являются целями команды республики, подчеркнув при этом, что основной акцент делается на эффективности переговоров для социально-экономического развития региона. В ходе четырех последних ПМЭФ делегация Удмуртии провела более 70 встреч и заключила свыше 30 соглашений.

«В этом году региональная делегация сосредоточена на двух направлениях: инвестиционном и продвижении бизнеса. Планируется заключить восемь соглашений на общую сумму более 25 млрд руб., в рамках которых намерены создать более 800 рабочих мест. Отмечу, что все проекты уже осязаемы. Помимо этого на ПМЭФ-2025 подготовили буклеты с презентацией компаний Удмуртии, готовых к экспансии на рынках России и мира»,— пояснил директор КР УР Эмиль Бикмеев.

Господин Бикмеев добавил, что сейчас в упомянутый каталог включены 58 предприятий республики разных отраслей, от машиностроения и металлообработки до агропродукции и информационных технологий. Такие каталоги используются на постоянной основе.

В Санкт-Петербурге представители региона планируют встречи с делегациями Бахрейна и Кыргызстана. В 2024 года объем экспорта из Удмуртии в Кыргызстан превысил $12 млн. С Бахрейном намечено обсудить вопросы сертификации продукции. Кроме того, на ПМЭФ-2025 с 18 по 20 июня в графике встреч команды республики стоят переговоры с представителями федеральных банков, промышленных корпораций и концерна. Детали предстоящих встреч и соглашений пока не разглашаются.

Увинский район готовится заявить о своей привлекательности для туристической отрасли, представляя расположенные здесь географический центр Удмуртии, источник «Викурдан» и санаторий «Ува». Кроме того предполагается, что потенциальных инвесторов может заинтересовать добыча на территории муниципалитета торфа, нефти, строительных глины и песка, лечебных грязей, минеральных и артезианских вод.

«Сейчас в России реализуются крупные инфраструктурные и промышленные проекты. Уже всем понятно, что их не может реализовать одна компания. Все эти проекты реализуются в большой кооперации. Например, та же Арктика»,— прокомментировала директор удмуртского филиала Института экономики Уро РАН Анна Овчинникова. Эксперт добавил, что предприятиям республики необходимо встраиваться в «большие и серьезные» проекты и реализовывать в них своих компетенции. ПМЭФ может стать первым «шагом-импульсом» к дальнейшему сотрудничеству.

Вопреки заявлениям прошлого года Удмуртия едет на ПМЭФ-2025 без собственного стенда. По мнению госпожи Овчинниковой, смена формата может быть обусловлена не только решением администрации. «Власть презентует те возможности, которые есть в регионе. И в презентации этих возможностей должны быть заинтересованные стороны — конкретный бизнес. Стенд мог не сложиться, например, потому что сейчас регион выполняет прежде всего важную функцию оборонного щита, а потенциал ОПК республики уже очень явно и хорошо продемонстрирован»,— сказала она.

Эксперт добавила, что, на ее взгляд, на данный момент сложно собрать стенд от республики, если речь не идет о военной промышленности. По мнению Анны Овчинниковой, представлять технологические решения в отраслях машиностроения и приборостроения сложнее, поскольку предприятия Удмуртии производят комплектующие для России и других стран, но не собирают конечный продукт. И с точки зрения маркетинга эта компетенция выглядит менее «медийно», чем, например, демонстрация готового самолета.

Некоторые предприятия региона зарегистрировались на ПМЭФ-2025 не в составе официальной республиканской делегации. В IT-компании Directum рассказали «Ъ-Удмуртия», что подписывают на форуме несколько публичных соглашений и заинтересованы в дальнейшем масштабировать свое участие. В Корпорации развития Удмуртии самодостаточность компаний обусловили окупаемостью выставочных мероприятий.

Евгения Рябкова