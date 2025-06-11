После драки в Подмосковье задержаны 32 человека

Управление МВД по Московской области сообщило, что полиция задержала 32 предполагаемых участников драки в подмосковном Чехове. Все задержанные — иностранцы. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну или проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба управления МВД, массовая драка произошла 9 июня возле торгового центра в микрорайоне Губернский. «Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое получили телесные повреждения»,— говорится в сообщении.

Задержанных иностранцев привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней — штраф до 10 тыс. руб. и административное выдворение из России.

Петр Бузлаев