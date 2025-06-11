Диверсия из-под каблука

Новосибирский областной суд приговорил к 5,5 года колонии общего режима бывшего 19-летнего студента Павла Бугая, признав его виновным в двух диверсиях. В августе 2023 года молодой человек, по версии следствия, по заданию неустановленного вербовщика поджег кабельный шкаф на Транссибе, в сентябре того же года — оборудование оператора сотовой связи. На полученный за диверсию на железной дороге гонорар в 15 тыс. руб. молодой человек купил своей девушке туфли. Расчет за вторую акцию он не получил, поскольку был задержан силовиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Бугай раскаялся в поджогах оборудования РЖД и «Тele2 Мобайл», совершенных в интересах Украины

Фото: Новосибирский областной суд Павел Бугай раскаялся в поджогах оборудования РЖД и «Тele2 Мобайл», совершенных в интересах Украины

Фото: Новосибирский областной суд

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в Новосибирске завершилось рассмотрение дела о диверсиях на объектах транспорта и связи в августе-сентябре 2023 года. Их предполагаемого исполнителя, бывшего студента колледжа Павла Бугая (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 5,5 года в колонии общего режима, сообщила пресс-служба областного суда. Время, которое обвиняемый провел в СИЗО (с 6 сентября 2023 года), ему зачли в срок наказания по формуле «день под стражей — полтора дня в колонии».

Обвиняемый по решению суда должен возместить РЖД ущерб в размере 321,9 тыс. руб. и компании «Тele2 Мобайл» в размере 481,4 тыс. руб.

Молодой человек не стал комментировать приговор. Его отец сказал журналистам, что удовлетворен принятым судом решением и не будет его обжаловать. По его словам, он уверен, что сын раскаялся в содеянном, а эта история станет для Павла уроком на всю жизнь.

Согласно обвинительному заключению, диверсии были выполнены молодым человеком по заданию неустановленного лица, желавшего помочь вооруженным силам Украины. В августе 2023 года неизвестный через мессенджер установил контакт со студентом, которому на тот момент было 17 лет, и предложил выполнять диверсии за деньги.

По материалам дела, в ночь на 26 августа учащийся попытался взломать релейный шкаф на станции Обь (Транссиб), а когда это не удалось, несколько раз ударил по нему арматурой. Той же ночью на железнодорожном перегоне он вскрыл гвоздодером напольный кабельный шкаф, залил его бензином и поджег. Парень запечатлел себя на фоне горящего железнодорожного оборудования, видеозапись отправил вербовщику, который перевел на его счет 15 тыс. руб. На эти деньги, по материалам дела, молодой человек купил своей девушке туфли.

Ночью 3 сентября студент, установило следствие, поджег оборудование станции сотовой связи компании «Т2 Мобайл» в Дзержинском районе. Из материалов дела следует, что этот заказ, за который было обещано 20 тыс. руб., так и остался неоплаченным. 6 сентября 2023 года подозреваемого в диверсиях задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области и управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Следователи предъявили ему обвинение по ст. 281 УК РФ (диверсия).

По материалам дела, в результате поджога кабельного шкафа было задержано движение 54 поездов, суммарное время задержки составило 42 часа 55 минут. ОАО «РЖД» заявило иск к обвиняемому на 321,9 тыс. руб. ООО «Тele2 Мобайл» оценило ущерб в 481,4 тыс. руб.

Константин Воронов