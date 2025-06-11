В Самаре представили нового главу регионального СУ СКР

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил нового руководителя регионального СУ СКР — генерала-майора юстиции Павла Олейника. Церемония прошла в среду, 11 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Вячеслава Федорищева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Самарской области отметил, что власти открыты к сотрудничеству со следственными органами и что общей задачей чиновников и силовиков сейчас является наведение порядка на территории.

Павел Олейник был назначен руководителем СУ СКР по Самарской области в июне текущего года. Он сменил на посту Марата Галиханова, которого неоднократно критиковал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за жалобы жителей и неудовлетворительную борьбу с преступлениями мигрантов.

Георгий Портнов