Нового главу СУ СКР по Самарской области нашли в Татарстане

Генерал-майор юстиции Павел Олейник назначен руководителем следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Информация размещена на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До последнего времени Павел Олейник был первым заместителем руководителя СУ СКР по Татарстану. Ранее он занимал пост замглавы СУ СКР по Нижегородской области и был директором филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России.

До Павла Олейника следственное управление по Самарской области возглавлял Марат Галиханов. В период его работы председатель СК РФ Александр Бастрыкин неоднократно критиковал ведомство за неудовлетворительные показатели. А в ноябре 2023 года глава Следственного комитета России отстранил Марата Галиханова от должности на время служебной проверки. Поводом для нее стало большое число жалоб от самарцев председателю СК РФ, а также ситуация с большим количеством преступлений и нарушений со стороны мигрантов.

Георгий Портнов