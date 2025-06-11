Песков: Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана

При необходимости Россия готова вывезти из Ирана избыточный ядерный материал. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать»,— сказал господин Песков на брифинге.

По его словам, этот вопрос президенты России и США обсуждали во время телефонного разговора 4 июня. Сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страна могла бы вывозить ядерный материал из Ирана для дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.

На этой неделе президент США Дональд Трамп назначил на 12 июня шестой раунд переговоров по сделке с Ираном. Он сообщил, что пока Вашингтон не устраивает позиция Тегерана. США настаивают на использовании ядерного топлива исключительно в мирных целях, а также требуют импортировать иранское ядерное топливо.

Подробнее о переговорах США и Ирана — в материале «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».

Екатерина Отрашкевич