Песков: Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана
При необходимости Россия готова вывезти из Ирана избыточный ядерный материал. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать»,— сказал господин Песков на брифинге.
По его словам, этот вопрос президенты России и США обсуждали во время телефонного разговора 4 июня. Сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страна могла бы вывозить ядерный материал из Ирана для дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
На этой неделе президент США Дональд Трамп назначил на 12 июня шестой раунд переговоров по сделке с Ираном. Он сообщил, что пока Вашингтон не устраивает позиция Тегерана. США настаивают на использовании ядерного топлива исключительно в мирных целях, а также требуют импортировать иранское ядерное топливо.
Подробнее о переговорах США и Ирана — в материале «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».