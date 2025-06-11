Время собирать «Красные камни»

Как стало известно «Ъ», по антикоррупционному иску Генпрокуратуры в доход государства в Кисловодске обращен многоквартирный дом, оцениваемый в 1,2 млрд руб. Здание было похищено у санатория «Красные камни» управделами президента (УДП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Красные камни»

Фото: Управление делами Президента Российской Федерации Санаторий «Красные камни»

Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

Черемушкинский райсуд Москвы 11 июня удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему директору санатория «Красные камни» УДП Сергею Макарову, столичному ООО «Центр управления активами» (ЦУА) и его бенефициару Магомеду Каитову, в свое время руководившему Межрегиональной сетевой компанией (МРСК) Северного Кавказа.

Как было установлено надзором и доказано в суде, Сергей Макаров без согласия УДП санкционировал строительство девятиэтажного жилого дома на принадлежащем санаторию участке земли (проспект Победы, 83а) в Кисловодске. Возглавляемое им ФГБУ «Санаторий "Красные камни"» расположено в национальном парке «Кисловодский» Ставропольского края и специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Прокуроры выяснили, что под предлогом обеспечения работников учреждения жильем между санаторием и ЦУА, подконтрольным Магомеду Каитову, в 2006 году были заключены инвестиционные контракты на строительство дома из 86 квартир площадью 4,9 тыс. кв. м.

По условиям соглашений 22% площади (19 квартир) должны были достаться сотрудникам санатория, а оставшиеся 78% (67 квартир) — ЦУА. Однако, «действуя вопреки интересам организации», Сергей Макаров занизил долю санатория вначале до 6%, а затем и до 2% с выплатой в обмен на нее символической компенсации в размере 4,72 млн руб. В итоге структура Магомеда Каитова получила право на все жилье, а «Красные камни» остались ни с чем. Отметим, что, согласно выводам экспертов, на момент прекращения участия санатория в инвестконтракте в 2010 году рыночная стоимость объекта составляла 308 млн руб., а сейчас — полтора миллиарда. Сам дом был введен в эксплуатацию еще 15 лет назад. При этом собственниками 26 из 86 квартир стали «аффилированные» с господами Макаровым и Каитовым лица, в том числе работники МРСК Северного Кавказа и ЦУА, а также друзья или родственники ответчиков.

Сергей Макаров в ноябре 2024 года был осужден Кисловодским горсудом за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) к трем годам заключения, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Магомед Каитов, считавшийся главным энергетиком Кавказа, является фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества и хищении 5 млрд руб. (ст. 210 и 159 УК). Но слушания пройдут без главного обвиняемого, который скрывается за границей.

Мария Локотецкая, Николай Сергеев