Компании бьются за стажеров

Крупные компании удвоили план по стажерам и увеличили длительность таких программ. Об этом “Ъ FM” сообщили в компании Changellenge. Вузы и карьерные платформы фиксируют повышенный запрос на выпускников со стороны работодателя. Кого чаще ищут? И на каких условиях берут? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

80% студентов хотят трудоустроиться или стажироваться в компаниях, где проходили учебную практику. И больше половины (70%) из них готовы искать работодателя самостоятельно, выяснили аналитики VK Education, опросив будущих выпускников.

Но в молодых кадрах без опыта больше нуждается сам бизнес. За стажеров сейчас идет жесткая борьба, замечает проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин: «Во-первых, увеличилось число компаний, которые приходят прямо в университеты. Связано это с дефицитом кадров. Во-вторых, промышленность и организации понимают, что лучше прийти заранее, попытаться поучаствовать в подготовке тех кадров, которые нужны. В вузах сегодня стоит очередь. Центры карьеры завалены предложениями от потенциальных работодателей как раз на тему "стажировка", "оплачиваемая стажировка", "стажировка на реальных рабочих местах".

Все понимают, что если ждать, пока студенты сами придут, то можно не дождаться — разберут конкуренты».

Бизнес ищет стажеров через вузы и рекрутеров, начиная с третьего курса. Больше шансов, как делятся собеседники “Ъ FM”, у студентов из топовых университетов. Но попробовать могут все. Самый короткий путь в крупную компанию — через карьерные платформы. Причем, платит за это не соискатель, а работодатель. В открытом доступе, как выяснил “Ъ FM”, есть стажировка в правительстве Москвы, «Газпроме», «Норникеле», «Сбере», ВТБ, VK, МТС, «Авито». Чаще предлагают позиции в сфере аналитики, IT-программирования, проектного менеджмента, маркетинга и финансов.

Компаниям нужны не просто кадры, а молодежь, которая быстро адаптируется к новым вызовам, говорит генеральный директор агентства Changellenge Андрей Алясов: «Чем мы моложе, тем активнее что-то придумываем. Поэтому спрос гигантский. Возьмем очень крупных работодателей, например, Альфа-банк и "Яндекс". Обе организации в 2025 году удвоили штат стажеров и план по их найму. По сравнению с 2024-м речь идет о тысячах человек только в этих компаниях. У других крупных работодателей процесс тоже очень хорошо идет. И мы здесь говорим именно про набор стажеров в центральные подразделения. Несмотря на большой спрос, конкуренция за позицию очень большая. В тот же самый Альфа-банк или "Яндекс" попадает только каждый 50-й, а в некоторых случаях и 100-й из кандидатов».

Чтобы у студентов было больше шансов проявить себя, компании увеличили длительность таких программ. Стажировки теперь могут доходить до полугода, а раньше не превышали два-три месяца. И чаще их получают бывшие практиканты, делится директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев: «Стажировка стала неотъемлемой частью выстраивания воронки подбора молодых специалистов как для крупного бизнеса, так для среднего и для малого. Мы все здесь играем на одном поле.

Выходим на профильные кафедры вузов, заключаем договоры и уже присматриваем перспективных студентов. Здесь очень важно соблюдать баланс между количеством молодых ребят и наставниками.

Практикантов, приходящих в компанию, за год может быть и больше сотни. Что касается стажировок, их значительно меньше, и только 20% потом получают оффер и выходят к нам работать.

Студенты старших курсов могут не только получить оффер после стажировки, но и неплохо заработать, проходя ее. Бизнес теперь чаще предлагает оплачиваемую стажировку. Медианная зарплата стажеров в московских компаниях, как делятся собеседники “Ъ FM”, 45-50 тыс. руб. Но может превышать и 100 тыс. руб.

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Аэлита Курмукова