Работа ждет лета

Работодатели готовы платить московским школьникам до 100 тыс. руб. в месяц, но большая часть предложений начинается от 30 тыс. руб. Как выяснил “Ъ FM”, сейчас на рынке более 5 тыс. вакансий для соискателей от 14 лет, в основном в Московском регионе. Кого ищет бизнес на летние каникулы? И кем хотят работать сами подростки? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бизнесу нужны курьеры, упаковщики и помощники на кухне в общепите. А вот сами школьники в основном хотят этим летом подрабатывать фотографами, актерами, нянями и репетиторами. Несовпадение запросов работодателей и соискателей отражает реальную ситуацию на рынке труда. Подростки вполне могут восполнить дефицит низкоквалифицированных кадров, которые летом уезжают из Москвы в отпуск, говорят собеседники “Ъ FM”. Но главная проблема в найме молодежи — сокращенное рабочее время. Согласно закону, трудовой договор можно заключать с 14 лет, и в этом случае еще нужно согласие одного из родителей. Работать такой сотрудник может всего четыре часа в день, с 15 лет — пять, с 16 — уже семь. Поэтому бизнес предпочитает нанимать старшеклассников, рассказал гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Второй год мы работаем с подростками, до 100-150 человек только в Москве привлекаем на период летних каникул. Кто-то даже остается, чтобы подрабатывать и в сентябре. Основная вакансия — повар-кассир.

Приняли решение работать только с 16-17-летними, чтобы не уходить в эти согласования.

Все равно не исключено привлечение юристов на решение каких-то возможных проблем. Выпечка происходит на горячей поверхности, можно обжечься, и родители скажут, что мы неправильно обучили, может возникнуть ненужный скандал».

Еще один нюанс — подростков не так просто уволить, даже если они не ходят на работу, заметил глава юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин: «Если сотрудник прогуливает или имеет какие-то дисциплинарные взыскания, то в обычной ситуации его можно уволить просто по решению работодателя. В этом же случае нужно еще будет согласовывать этот вопрос с комиссией по делам несовершеннолетних из трудовой инспекции, что тоже, конечно, неудобно, и бизнесу не хотелось бы этим вопросом заниматься дополнительно».

Но даже при таких сложностях уже сейчас опубликовано, хотя до начала каникул еще больше месяца, свыше 5 тыс. вакансий для соискателей от 14 лет. И большая часть объявлений касается столичного региона, рассказала официальный представитель компании hh.ru Анна Осипова: «Если берем Москву, то 14-летним кандидатам доступно примерно около 1,4 тыс. вакансий на несколько часов в день в формате подработки, занятости в выходные дни. Чаще всего ищут подростков на профессии с низким входом: курьеры, промоутеры, что-то, связанное с работой, например, в торговом зале, в частности, с выкладкой товара.

В Московском регионе работодатели в среднем предлагают заработную плату от 30 тыс. руб. до 80 тыс. руб.».

Но в большинстве случаев компании предпочитают почасовую или посменную оплату, говорят рекрутеры. Самые высокие ставки — у служб доставки. Так, московским школьникам обещают до 8 тыс. руб. за смену, а аниматором, к примеру, в столичных парках — 3,5 тыс. руб. до вычета налогов. Но в доставщики чаще берут с 16 лет. Хотя есть примеры и с более юными сотрудниками, но работать им можно только пешими курьерами, пояснила официальный представитель сервиса Dostavista Елена Зайцева: «По законодательству с 14 лет можно оформить самозанятость. Молодые люди регистрируются в сервисе, получают выплаты на свою карту. Подросток сам выбирает, какое количество заказов ему доставлять. Школьники — даже порой более активные курьеры, чем взрослые, у них есть мотивация, горящие глаза, неуставшие ноги. Топовые курьеры, если они пешие, зарабатывают в районе 150 тыс. руб. Это те деньги, которые старшеклассник может заработать».

Если говорить о средних доходах, то ученики в Москве в спокойном ритме и на легких доставках могут рассчитывать на 60 тыс. руб. в месяц, а это уже порядка 200 тыс. руб. за летние каникулы. А уже с 1 сентября они смогут работать еще в выходные и праздники: перечень специальностей расширяется, но устроиться можно будет только по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.

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Аэлита Курмукова