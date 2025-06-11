Суд в Москве назначил WhatsApp и Pinterest по 3,5 млн рублей штрафа

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp и фотохостинг Pinterest за отказ удалить запрещенный контент. Каждому назначен административный штраф в размере 3,5 млн руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Там уточнили, что WhatsApp LLC и Pinterest Europe Limited («Пинтерест Европа Лимитед») признаны виновными по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Таганский суд назначил аналогичный штраф Pinterest за отказ удалить запрещенный контент в октябре 2024 года. С WhatsApp в России также неоднократно взыскивали средства за неудаление запрещенной в РФ информации. В частности, в мае мессенджер был оштрафован на 800 тыс. руб.

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