Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Деструктивному контенту бой

Что может подпасть под определение и как может быть организован контроль

Госдума займется защитой россиян от деструктивного контента. Некое решение будет принято до конца января, анонсировал спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что мера в первую очередь коснется детей. Инициатива вызвана большим количеством обращений, в которых люди жалуются на сюжеты видеоигр, где содержится агрессия, насилие и пропаганда «чуждых нам ценностей», сообщил в своем Telegram-канале Володин. Детали он не привел.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вероятно, речь идет о расширении действия старого закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», считает координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Он напомнил, что документ разрабатывался почти 15 лет назад, и многие его положения уже не соответствуют современным реалиям: «Когда создавался 436-й закон, получилось, что именно на интернет закон первоначально не распространялся. То есть, по сути дела, в правоприменительной практике была следующая ситуация: если вы продаете игру на компакт-диске, как было тогда, это под закон подпадало, под сетевую игру нет.

Только потом потихоньку отдельные категории интернет-контента стали, скажем так, откусываться. То есть, например, где-то годах в 2019-2020 требования 436-го закона были распространены на фото- и видеохостинги. Очевидно, нужно просто решить вопрос радикально, распространив действие закона на информационную продукцию, распространяющуюся в интернете в принципе. Если мы говорим именно о деструктивном контенте, то здесь нужно понимать, что его категории скорее направлены на механизмы саморегулирования, потому что деструктивный контент нужно отграничивать от противоправного в той же степени, как мы ограничиваем мораль и право».

Почему количество пиратских ресурсов растет опережающими темпами

Понятие «деструктивный контент» довольно размытое, говорят эксперты. В широком смысле к нему относятся все материалы, распространяющиеся в сети, которые могут негативно повлиять на пользователей. Но вариантов масса: от вредоносных вирусов до социально опасных тем. Правовых механизмов регулирования такого контента нет. Ответственность скорее возлагается на производителей видеоигр, говорит медиаюрист, адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина: «Деструктивный контент — это собирательное понятие, по большей части оценочное. И мы тут можем ориентироваться только на какие-то уже существующие законы.

Есть список той информации, которую вообще нельзя распространять среди детей. Например, пропагандирующую нетрадиционные ценности, побуждающую к насильственным действиям, к принятию наркотиков и много чего еще. Я предполагаю, что под деструктивным контентом подразумевается именно это. Как можно "почистить" игры? Мне представляется только такой путь: либо издатели игр самостоятельно будут реагировать на запросы российских властей и что-то редактировать в своих играх, сценариях. Либо, как обычно, Роскомнадзор или какой-нибудь другой орган, возможно, получит полномочия блокировать эти игры, и их будут запрещать».

Чтобы обезопасить детей от сцен с насилием или агрессией, достаточно соблюдать возрастной ценз при выборе игры для ребенка, говорят эксперты. Гораздо опаснее в видеоиграх — это легкий доступ мошенников к данным малолетнего игрока, отметил руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко: «Мы как специалисты обращаем внимание на возможности со стороны онлайн-мошенников, которые могут использовать платформы компьютерных игр для того, чтобы украсть данные для авторизации в этой игре, а в дальнейшем использовать персонажа для того, чтобы получать какую-то определенную выгоду.

Почему популярен криминальный контент

Например, продавая инвентарь, который есть у пользователя. Или красть данные для входа в мессенджер или в социальную сеть. Существует и еще одна проблема, которая связана с тем, что к детям могут втираться в доверие незнакомые взрослые люди, чтобы получать от них контент. Это может быть и фото, и видео. И, по данным нашего исследования, 63% детей знакомились с новыми людьми в интернете, 29% приходится как раз на онлайн-игры. То есть это такая платформа, где дети знакомятся с другими пользователями, и часто этими пользователями могут оказаться взрослые люди».

Судя по опросу, который запустил в Telegram Вячеслав Володин, больше 70% его подписчиков поддерживают меры по защите от деструктивного контента, 25% против, еще 3% читателей признались, что им все равно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...