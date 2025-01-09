Деструктивному контенту бой

Госдума займется защитой россиян от деструктивного контента. Некое решение будет принято до конца января, анонсировал спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что мера в первую очередь коснется детей. Инициатива вызвана большим количеством обращений, в которых люди жалуются на сюжеты видеоигр, где содержится агрессия, насилие и пропаганда «чуждых нам ценностей», сообщил в своем Telegram-канале Володин. Детали он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вероятно, речь идет о расширении действия старого закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», считает координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Он напомнил, что документ разрабатывался почти 15 лет назад, и многие его положения уже не соответствуют современным реалиям: «Когда создавался 436-й закон, получилось, что именно на интернет закон первоначально не распространялся. То есть, по сути дела, в правоприменительной практике была следующая ситуация: если вы продаете игру на компакт-диске, как было тогда, это под закон подпадало, под сетевую игру нет.

Только потом потихоньку отдельные категории интернет-контента стали, скажем так, откусываться. То есть, например, где-то годах в 2019-2020 требования 436-го закона были распространены на фото- и видеохостинги. Очевидно, нужно просто решить вопрос радикально, распространив действие закона на информационную продукцию, распространяющуюся в интернете в принципе. Если мы говорим именно о деструктивном контенте, то здесь нужно понимать, что его категории скорее направлены на механизмы саморегулирования, потому что деструктивный контент нужно отграничивать от противоправного в той же степени, как мы ограничиваем мораль и право».

Понятие «деструктивный контент» довольно размытое, говорят эксперты. В широком смысле к нему относятся все материалы, распространяющиеся в сети, которые могут негативно повлиять на пользователей. Но вариантов масса: от вредоносных вирусов до социально опасных тем. Правовых механизмов регулирования такого контента нет. Ответственность скорее возлагается на производителей видеоигр, говорит медиаюрист, адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина: «Деструктивный контент — это собирательное понятие, по большей части оценочное. И мы тут можем ориентироваться только на какие-то уже существующие законы.

Есть список той информации, которую вообще нельзя распространять среди детей. Например, пропагандирующую нетрадиционные ценности, побуждающую к насильственным действиям, к принятию наркотиков и много чего еще. Я предполагаю, что под деструктивным контентом подразумевается именно это. Как можно "почистить" игры? Мне представляется только такой путь: либо издатели игр самостоятельно будут реагировать на запросы российских властей и что-то редактировать в своих играх, сценариях. Либо, как обычно, Роскомнадзор или какой-нибудь другой орган, возможно, получит полномочия блокировать эти игры, и их будут запрещать».

Чтобы обезопасить детей от сцен с насилием или агрессией, достаточно соблюдать возрастной ценз при выборе игры для ребенка, говорят эксперты. Гораздо опаснее в видеоиграх — это легкий доступ мошенников к данным малолетнего игрока, отметил руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко: «Мы как специалисты обращаем внимание на возможности со стороны онлайн-мошенников, которые могут использовать платформы компьютерных игр для того, чтобы украсть данные для авторизации в этой игре, а в дальнейшем использовать персонажа для того, чтобы получать какую-то определенную выгоду.

Например, продавая инвентарь, который есть у пользователя. Или красть данные для входа в мессенджер или в социальную сеть. Существует и еще одна проблема, которая связана с тем, что к детям могут втираться в доверие незнакомые взрослые люди, чтобы получать от них контент. Это может быть и фото, и видео. И, по данным нашего исследования, 63% детей знакомились с новыми людьми в интернете, 29% приходится как раз на онлайн-игры. То есть это такая платформа, где дети знакомятся с другими пользователями, и часто этими пользователями могут оказаться взрослые люди».

Судя по опросу, который запустил в Telegram Вячеслав Володин, больше 70% его подписчиков поддерживают меры по защите от деструктивного контента, 25% против, еще 3% читателей признались, что им все равно.

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Светлана Белова