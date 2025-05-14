Таганский суд оштрафовал мессенджеры Signal и WhatsApp

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тыс. руб. мессенджер Signal. Мера назначена за нарушение российского законодательства, сообщили в суде. Аналогичный штраф назначен мессенджеру WhatsApp.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«WhatsApp LLC и Signal Messenger LLC признаны виновными в совершении административного правонарушения (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ.— "Ъ")»,— сообщили в суде (цитата по «Интерфакс»). При первом нарушении статья предусматривает штраф до 1 млн руб., а при повторном — до 2 млн руб.

Конкретные нарушения со стороны компаний не уточняются. Signal привлечен к ответственности в РФ впервые, а с WhatsApp неоднократно взыскивали средства за неудаление запрещенного в РФ контента. 27 февраля Таганский суд оштрафовал WhatsApp на 17 млн руб. за повторное нарушение в области персональных данных пользователей.

Екатерина Отрашкевич