Добыча нефти в США сократится впервые с периода пандемии

В четвертом квартале 2026 года объем добычи нефти в США снизится до 13,3 млн баррелей из-за падения цен на это сырье. Такие прогнозы сделало Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном докладе по ситуации на энергетическом рынке страны. Если прогнозы подтвердятся, это будет первое сокращение добычи нефти в США с периода пандемии.

В текущем квартале США добывают рекордные 13,5 млн баррелей в день. Однако EIA указывает на свежие данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которая сообщает, что на минувшей неделе в США работали 442 буровые установки, что на 50 меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Также это самое низкое количество установок с октября 2021 года. Добывающие компании отреагировали на снижение цен на нефть сокращением капитальных издержек, включая бурение.

Управление энергетической информации ожидает дальнейшего падения цен на нефть, учитывая рост товарных запасов этого сырья. Ведомство полагает, что к концу 2025 года цена за баррель упадет с нынешних $64 до $61, а в 2026 году — до $59. Цена на нефть марки WTI, добываемую в Техасе, сейчас составляет чуть меньше $65, а это уже ниже уровня рентабельности для компаний, работающих на сланцевых месторождениях.

Неутешительные прогнозы выходят спустя всего несколько месяцев после того, как Дональд Трамп пообещал «спустить с поводка» добычу нефти в США под лозунгом «Drill, baby, drill» («Качай, детка, качай»). Как отметил глава частной инвесткомпании Quantum Capital Group Уил Ванло, которого цитирует Financial Times, «нынешняя администрация США создает очень много хаоса» и «никакого плана у нее нет».

Алена Миклашевская