Продажи консолей Nintendo Switch 2 установили рекорд

Японская компания Nintendo сообщила, что за первые четыре дня продано более 3,5 млн новых игровых консолей Switch 2. Компания отмечает, что это рекордный спрос на какой-либо ее гаджет за столь короткий срок. Для сравнения: все продажи во время запуска в 2017 году прошлой версии, Switch 1, составили 2,7 млн штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Продажи Switch 2 начались 5 июня. Во многих странах, в том числе в Японии, США и Великобритании, покупатели с вечера занимали очередь у магазинов, чтобы купить консоль или забрать предзаказ. Ранее компания сообщала, что только в Японии количество заявок на участие в лотерее, позволяющей сделать предзаказ, достигло 2,2 млн.

«Рынок ожидал от Nintendo рекордов, и компания оправдала это. Все признаки указывали на то, что спрос будет значительным, и я думаю, мы еще увидим новые рекорды в ближайшие недели или месяцы»,— считает основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото. Nintendo прогнозирует, что к концу текущего финансового года она продаст 15 млн новых консолей, которые стоят от $450 до $500. По прогнозам аналитической компании Ampere Analysis, к 2030 году продажи Switch 2 превысят 100 млн штук.

Яна Рождественская