За новыми консолями Switch 2 от Nintendo выстроились очереди

В полночь 5 июня японская компания Nintendo начала мировые продажи своей новой игровой консоли Switch 2. Во многих странах, в том числе в Японии, США и Великобритании, покупатели с вечера заняли очередь у магазинов, чтобы купить консоль или забрать предзаказ. «Судя по всему, уровень спроса очень высок»,— отмечает основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.

Nintendo и ранее сообщала об очень высоком спросе на новую консоль и заявляла, что из-за этого она не сможет произвести нужное количество гаджетов к началу продаж. Только в Японии количество заявок на участие в лотерее, позволяющей сделать предзаказ, достигло 2,2 млн. Для сравнения: все продажи во время запуска в 2017 году прошлой версии, Switch 1, в мире составили 2,7 млн штук. «В Великобритании предзаказ закрылся за минуту, во Франции то же самое, а в США было несколько сбоев онлайн, так что люди стояли в очередях всю ночь, чтобы сделать предзаказ в магазине»,— рассказывает аналитик Jefferies Атул Гойал.

Nintendo прогнозирует, что к концу текущего финансового года она продаст 15 млн новых консолей, которые стоят от $450 до $500. По прогнозам аналитической компании Ampere Analysis, к 2030 году продажи Switch 2 превысят 100 млн штук. С 2017 года было продано около 150 млн Switch 1.

Яна Рождественская