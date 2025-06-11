Под суд за оправдание ракетного удара ВСУ пойдет житель Башкирии

Центральный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике.

По версии следствия, обвиняемый в 2024 году в Telegram-канале «Линия Фронта» опубликовал комментарий, в котором оправдал ракетный удар ВСУ по Севастополю.

«Экспертами в данных высказываниях выявлены признаки публичного оправдания террористического акта, в ходе которого имелись жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры»,— отметили в пресс-службе УФСБ.

Венера Хисамова