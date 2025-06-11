Гострудинспекция установила вину «Салаватстекла» в тяжелой травме работницы

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого 37-летней сотруднице АО «Салаватстекло» ампутировало голень, сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, инцидент произошел 14 марта в ночную рабочую смену, когда две сотрудницы красили и маркировали стекло. При перевозке стекла тележка опрокинулась на работницу, зажав ей ногу. Пострадавшую с травматической ампутацией левой голени госпитализировали в больницу Салавата.

При расследовании несчастного случая было установлено, что фотопечатница не должна была перевозить стекло. Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, пострадавшая работала не по специальности, а работодатель не провел инструктаж по охране труда.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

АО «Салаватстекло», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 1993 года в Салавате. Компания занимается производством листового стекла. Владельцами являются, в том числе через ООО «Компания РИА» и ООО «Искож-инвест», Радик Султанов, Фаниль Гумеров, Светлана Смирнова, Артур Донстер. Выручка в 2024 году составила 12,12 млрд руб., чистая прибыль — 1,64 млрд руб.

Майя Иванова