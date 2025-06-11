Златоустовский молокозавод выставили на торги за 405 млн рублей

В Златоусте продают 100% акций АО «Златмолоко». Торги с начальной ценой 405,2 млн руб. объявлены в рамках банкротства ООО «Группа компания “Регион-ресурс”» (поселок Березовский Свердловской области). Сообщение опубликовано на Федресурсе.

Это повторные торги, которые проводятся на понижение цены. Стоимость актива будет последовательно снижаться на 5% каждые пять календарных дней до достижения цены отсечения в размере 70% от начальной. Дата окончания подачи заявок — 14 июля.

В ноябре прошлого года предприятие пытались продать за 450 млн руб. Но желающих выкупить актив по такой цене не нашлось.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году собственник из Свердловской области хотел продать молокозавод в Златоусте за 280 млн руб. Объявление о реализации «действующего, работающего и рентабельного бизнеса», было размещено на сайте «Авито». Предприятие расположено на территории 2,7 га. Производственный комплекс включает двухэтажное здание молокозавода площадью 3,7 тыс. кв. м, сырный цех 1,4 тыс. кв. м, цех и установка по сушке молока, склады, КПП, котельные и вспомогательные сооружения.

По данным «Златоустовского рабочего», ООО «Группа компаний „Регион-Ресурс“» приобрела все имущество и активы городского молокозавода в 2020 году. В ноябре 2022 года Арбитражный суд Свердловской области открыл в отношении компании конкурсное производство.