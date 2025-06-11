Главу корпорации развития Новосибирской области ждет суд за взяточничество

Прокуратура направила в суд уголовное дело главы АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и директора АО «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”» (ПЛП) Александра Гоманова. Первый обвиняется в получении четырех взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на получение взятки (ст. 30, ст. 290 УК РФ), второму инкриминируют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, с января по март 2024 года глава корпорации развития региона получил через посредника — гендиректора АО «УК «ПЛП» — взятки от представителей коммерческих организаций на сумму свыше 23 млн руб. Они полагались за заключение в приоритетном порядке договоров подряда и покровительство. Кроме того, руководитель региональной корпорации развития якобы намеревался получить «откат» 30 млн руб. от инвестора под видом увеличения стоимости контракта на выполнение работ по подключению к сетям ПЛП.

Александра Зырянова и Александра Гоманова задержали год назад. Согласно предварительной версии следствия, они помогли фирмам «Техстрой-Нск» и «Стройтех» в заключении договоров на сумму свыше 60 млн руб. Бизнесмены взамен оплатили проведение кинофестиваля «Семейные традиции», одним из организаторов которого выступала корпорация, и публикацию в СМИ материалов об Александре Зырянове «с целью повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа в обществе и авторитета среди должностных лиц». В последующем в деле появились другие эпизоды.

Факты коррупции были выявлены сотрудниками УФСБ.

Илья Николаев