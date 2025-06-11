В Башкирии не хватает работников торговли и медицины

В мае в Башкирии сохранился наиболее острый дефицит рабочих кадров в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба hh.ru. На одну вакансию приходится только 2,1 резюме при норме 4–7,9. Конкуренция стабильно низкая, на уровне показателей апреля. При этом количество вакансий в рознице уменьшилось на 4%, а резюме — на 7%. По итогам мая зарплата в рознице составила 43,4 тыс. руб., снизившись за месяц на 1,1% .

Также нехватка работников наблюдается в сфере медицины и фармацевтики. В этой области конкуренция составляет 3,6 резюме на вакансию, за месяц она снизилась на 0,1%. Число вакансий сократилось на 3%, резюме —- на 7%. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере уменьшилась на 3,4% и по итогам мая составила 60 тыс. руб.

Майя Иванова