Число фигурантов дела о получении взяток в госжилнадзоре Башкирии выросло до 10

Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал до 12 июля одного сотрудника госкомитета по жилстройнадзору, еще двух отправил под домашний арест, сообщили объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба управления СКР по региону. Они обвиняются в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это начальник отдела санитарно-эпидемиологического и экологического надзора Дмитрий Антонов и два главных специалиста-эксперта отдела пожарного надзора Ринат Мутигуллин и Данис Арсланов.

«По версии следствия, фигуранты, вступив в преступный сговор с начальником отдела строительного надзора, начальником организационно-контрольного отдела, председателем госкомитета по жилищному и строительному надзору и другими работниками ведомства, получали через посредников взятки от представителей коммерческих организаций»,— говорится в пресс-релизе.

За взятки в размере от 250 тыс. до 800 тыс. руб. они выдавали положительные заключения о соответствии построенных объектов проектной документации и иным предъявляемым законом требованиям. Часть полученных денег передавали сообщникам.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре прошлого года был задержан руководитель госкомитета по жилстройнадзору Артур Давлетшин. В тот же день он был уволен распоряжением главы Башкирии Радием Хабировым. Артур Давлетшин, как полагает следствие, получил 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят десять бывших и действующих сотрудников госкомитета, а также 12 взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций, отметили в управлении СКР по Башкирии.

Наталья Балыкова