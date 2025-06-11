Прокуратура начала проверку по отравлению в детском лагере под Саратовом

Марксовская межрайонная прокуратура организовала проверку сведений об отравлении в детском оздоровительном лагере «Огонек» Маркса Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. В детский лагерь отправился Марксовский межрайонный прокурор Николай Альков.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и продуктов в «Огоньке». Прокуратуре предстоит оценить соблюдение в лагере санитарного законодательства, прав детей на безопасные условия пребывания. Как только проверка завершится, решат вопрос о мерах реагирования.

Павел Фролов