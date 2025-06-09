В Иркутске у россиянина изъяли почти 300 упаковок игрушек лабубу

Россиянин привез из Китая 282 упаковки с игрушками лабубу. Их изъяли таможенники в аэропорту Иркутска, сообщила Федеральная таможенная служба.

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Пассажир привез коробки весом 46 кг, в которых инспекторы нашли популярные игрушки. Мужчина заявил, что приобрел их с целью перепродажи в России. Партию признали коммерческой. Товар направлен на экспертизу для определения его стоимости.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Эта статья предусматривает штраф — от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, возможна их конфискация.

Лабубу — пушистая кукла с ушами, похожими на заячьи. Ее придумал дизайнер Лун Цзяшэн как одного из персонажей своей серии рассказов The Monsters. В 2019 году Лун Цзяшэн договорился с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart о производстве его кукол. Персонаж Лабубу выпускают более чем в 300 вариантах, в том числе в коллекционных вариантах дизайна. По данным сервиса «Чек Индекс» «Платформы ОФД», в мае продажи игрушек лабубу в России выросли в 13 раз по сравнению с апрелем, в среднем они стоили по 9305 руб.