Суд приговорил к 5,5 года колонии жителя Новосибирска по делу о диверсии

В Новосибирском областном суде сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела 19-летнего Павла Бугая (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвинялся в диверсиях. Бывшего студента колледжа приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. Обвиняемый по решению суда должен возместить РЖД ущерб в размере 321 тыс. руб. и ООО «Тele2 Мобайл» в размере 481 тыс. руб.

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Согласно обвинительному заключению, диверсии были выполнены молодым человеком по заданию неустановленного лица, желавшего помочь вооруженным силам Украины. В августе 2023 года неизвестный через мессенджер Telegram установил контакт со студентом и предложил выполнять диверсии за деньги.

В ночь на 26 августа 2023 года на перегоне между железнодорожными станциями Новосибирск-Западный — Обь новосибирец нанес несколько ударов арматурой по релейному шкафу, в результате чего вывел его из строя. Той же ночью он поджег другой релейный шкаф, предварительно вылив на него пять литров бензина. 3 сентября того же года, установило следствие, студент поджег контейнер с телекоммуникационным оборудованием ООО «Тele2 Мобайл».

6 сентября 2023 года предполагаемого поджигателя задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области и управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Следственные органы предъявили ему обвинение в диверсиях (ст. 281 УК РФ).

Илья Николаев