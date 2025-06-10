«Слово пацана» получил ТЭФИ как лучший драматический сериал
Фонд «Академия российского телевидения» назвал обладателей Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2025 года в категории «Сериалы». Рекордсменом по числу номинаций стал криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в Telegram-канале премии.
Фото: Wink, START
Работа режиссера Жоры Крыжовникова получила 4 статуэтки из 11: «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала».
В остальных номинациях победу одержали:
- «Лучший актер» — Александр Устюгов, «Столыпин»;
- «Лучшая актриса» — Анна Банщикова, «Ищейка. 7 сезон»;
- «Лучший актер второго плана» — посмертно награжден Роман Мадянов, «Союз спасения. Время гнева» (2022);
- «Лучшая актриса второго плана» — Елена Яковлева, «Склифософский-11»;
- «Лучший исторический сериал» — «Плевако»;
- «Лучший комедийный сериал» — «Последний богатырь. Наследие»;
- «Оператор сериала» — Сергей Мачильский, «Столыпин».
Национальная телевизионная премия ТЭФИ проходит с 1994 года. Победителям вручают бронзовые статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. ТЭФИ — аналог американской премии «Эмми», которая проходит с 1949 года.