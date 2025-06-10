«Слово пацана» получил ТЭФИ как лучший драматический сериал

Фонд «Академия российского телевидения» назвал обладателей Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2025 года в категории «Сериалы». Рекордсменом по числу номинаций стал криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в Telegram-канале премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wink, START Фото: Wink, START

Работа режиссера Жоры Крыжовникова получила 4 статуэтки из 11: «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала».

В остальных номинациях победу одержали:

«Лучший актер» — Александр Устюгов, «Столыпин»;

«Лучшая актриса» — Анна Банщикова, «Ищейка. 7 сезон»;

«Лучший актер второго плана» — посмертно награжден Роман Мадянов, «Союз спасения. Время гнева» (2022);

«Лучшая актриса второго плана» — Елена Яковлева, «Склифософский-11»;

«Лучший исторический сериал» — «Плевако»;

«Лучший комедийный сериал» — «Последний богатырь. Наследие»;

«Оператор сериала» — Сергей Мачильский, «Столыпин».

Национальная телевизионная премия ТЭФИ проходит с 1994 года. Победителям вручают бронзовые статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. ТЭФИ — аналог американской премии «Эмми», которая проходит с 1949 года.

Екатерина Отрашкевич