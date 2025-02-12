Стратегия педагогоцентризма

Вчера в Госдуме почти четыре часа обсуждали разработку «Стратегии развития системы образования». Планировалось, что депутаты, министры и профильные эксперты договорятся, каким должен быть этот основополагающий для отрасли документ. Впрочем, дискуссия о стратегии быстро свернула в сторону жалоб на проблемы школьных учителей. Депутаты привычно возмущались низкой зарплатой педагогов, а глава Российской академии образования Ольга Васильева рассказала о проблемах с «духовно-нравственной составляющей» подготовки преподавателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпросвещения Сергей Кравцов (в центре) получил от депутатов множество пожеланий на тему поддержки учителей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов (в центре) получил от депутатов множество пожеланий на тему поддержки учителей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник, 11 февраля, в Госдуме состоялся правительственный час, посвященный разработке «Стратегии развития системы образования до 2036 года с перспективой до 2040 года». Открывая мероприятие, спикер Вячеслав Володин (ЕР) похвастался, что в парламент поступило уже свыше 200 предложений от 55 регионов. И добавил, что это лишь «первый подход к теме».

Напомним, что разработка Стратегии ведется с 2024 г. В ноябре она обсуждалась на стратегической сессии правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. На первом этапе подготовкой документа занимались 14 рабочих групп, куда входили ректоры, педагоги, а также представители бизнеса, госкорпораций и профильных НКО. Первая версия должна быть готова в марте.

Процесс курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Достижение национальных целей развития, реализация стратегических национальных приоритетов, обеспечение общественной стабильности и процветания» — так он обозначил задачи стратегии, добавив, впрочем, что это только «рабочие формулировки». Цель же стратегии оказалась более развернутой: «Создание системы образования высокого качества, обеспечивающей обучение всех и развитие каждого; воспитание ответственных граждан; гуманитарное и технологическое лидерство страны; подготовка высококвалифицированных кадров для потребностей экономики».

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева выразила надежду, что в документе будут отражены «внешние факторы, на которые система образования должна реагировать», а также «внутренняя логика развития, опирающаяся на позитивный исторический опыт». Дальше она напомнила, что реализация стратегии будет зависеть от школьных учителей, и обратила внимание на проблемы их обучения. «Мы анализировали программы подготовки молодых учителей. Их духовно-нравственная составляющая оставляет желать лучшего»,— посетовала экс-министр образования. Господин Володин поинтересовался, почему так много российских учителей занимаются репетиторством, и госпожа Васильева тут же связала эту ситуацию с нравственными проблемами педагогического корпуса. «Я не представляю, чтобы учитель мог покинуть школу в полвторого, мы оставались в лучшем случае до четырех, — поделилась она воспоминаниями. — А сейчас ничто не мешает уйти пораньше и репетиторствовать. Нужно воспитывать в них нравственную основу».

Ректор МГУ Виктор Садовничий вспомнил, как в его детстве «учителей в селах встречали поклоном», и предложил ввести дополнительные меры стимулирования для преподавателей фундаментальных дисциплин. «У нас разрыв зарплат у московских и региональных учителей больше чем в несколько раз, — возмутился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. — Планку надо подтягивать, чтобы она (в регионах.— “Ъ”) составляла не меньше 75% столичных окладов». Глава думского комитета по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) попросил отразить в стратегии обязательность «принципа педагогоцентризма». А глава комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР) отметила, что школьный учитель «психологически и физически не защищен», хотя он «ключевая фигура в образовании». Депутат призвала срочно, «не дожидаясь появления стратегии», разработать меры по защите учительских прав, чтобы повысить престиж профессии.

Министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что повышение престижа педагогической профессии — одна из главных его задач. И ведомство постепенно решает ее, например создавая в школах «комфортные условия труда». Он напомнил, что в 2022 году были приняты важные поправки к закону «Об образовании»: для снижения бюрократической нагрузки был утвержден конкретный список ожидаемой от учителей документации. Впрочем, он признал, что «законодательные нормы не всегда работают в полной мере», и предложил провести депутатскую проверку исполнения закона.

В конце дискуссии Вячеслав Володин рассказал, что схемы «фиктивной переподготовки педагогов» привели к дефициту квалифицированных учителей. «Интернет пестрит предложениями, как стать учителем математики за два месяца всего за 2990 руб.»,— возмущался он. По словам спикера, за восемь лет более 1,3 млн учителей прошли дистанционные платные курсы, получив новую квалификацию, и в результате «физкультурники начали преподавать математику». Дмитрий Чернышенко подтвердил наличие проблемы и заверил, что уже поставил задачу «проработать вопрос переподготовки учителей исключительно на базе государственных вузов и региональных институтов повышения квалификации, рекомендованных Минпросвещения».

Полина Ячменникова